Thông tin tại họp báo ngày 1/6, Thứ trưởng Bộ NN&MT Đặng Ngọc Điệp cho biết bộ đang đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực lâm nghiệp theo tinh thần “địa phương làm tốt hơn thì giao cho địa phương”.

Theo ông Điệp, mục tiêu của chủ trương này không chỉ dừng ở bảo vệ rừng mà còn khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế từ tài nguyên rừng thông qua phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng dưới tán rừng và các mô hình kinh tế xanh.

Dẫn kinh nghiệm từ Vườn quốc gia Ba Vì, Thứ trưởng cho biết việc cho thuê môi trường rừng đã thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao. Không những tạo nguồn thu từ du lịch, mô hình này còn góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ rừng.

“Doanh nghiệp đầu tư vào rừng, trồng thêm cây, cải thiện cảnh quan và chăm sóc môi trường tốt hơn. Người dân địa phương có thêm việc làm, thu nhập từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ nên ý thức giữ rừng cũng được nâng lên”, ông Điệp nói.

Theo lãnh đạo Bộ NN&MT, khi người dân nhìn thấy lợi ích kinh tế trực tiếp từ rừng, tình trạng chặt phá rừng tại nhiều địa phương đã giảm đáng kể.

Liên quan đến công tác quản lý vườn quốc gia, ông Điệp cho biết Bộ NN&MT đã thống nhất trình Thủ tướng ban hành Nghị quyết giao Vườn quốc gia Ba Vì cho Hà Nội quản lý.

Trước đây, Vườn quốc gia Ba Vì do bộ trực tiếp quản lý do nằm trên địa bàn nhiều địa phương, nhưng sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, việc giao cho thành phố quản lý được đánh giá là phù hợp hơn.

Khi Hà Nội tiếp quản sẽ có điều kiện thuận lợi để đầu tư hạ tầng, phát triển du lịch sinh thái và khai thác hiệu quả hơn các giá trị của Vườn quốc gia Ba Vì, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu bảo tồn.

Xem xét chuyển một số vườn quốc gia cho địa phương

Thứ trưởng Điệp thông tin thêm, ngoài Vườn quốc gia Ba Vì, Bộ NN&MT cũng đang xem xét chuyển giao thêm một số vườn quốc gia và diện tích rừng khác cho địa phương nếu chứng minh được năng lực quản lý, bảo tồn và phát triển tốt hơn.



Dẫn ví dụ từ Vườn quốc gia Cát Tiên, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết qua khảo sát thực tế tại Đồng Nai, bộ đánh giá công tác bảo tồn tại đây được thực hiện hiệu quả. Nhiều loài động vật quý hiếm thuộc Sách đỏ được bảo vệ tốt, trong khi hoạt động săn bắt trái phép được kiểm soát chặt chẽ.

Mỗi năm, Vườn quốc gia Cát Tiên đón khoảng 200.000 lượt khách. Các sản phẩm du lịch sinh thái như tham quan rừng đêm, quan sát động vật hoang dã không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể mà còn góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên trong cộng đồng.

“Bộ không giữ bằng mọi giá. Nơi nào làm tốt hơn, vừa bảo tồn hiệu quả vừa tạo được sinh kế cho người dân thì bộ sẵn sàng chuyển giao. Mục tiêu cuối cùng là bảo vệ được rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững”, ông Điệp nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo bộ, thời gian tới ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp quản lý tài nguyên, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, qua đó tạo dư địa phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả quản trị tài nguyên, môi trường.