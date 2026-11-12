Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã rời khỏi nhà riêng ở Washington DC để chuyển đến sống tại một căn cứ quân sự trong bối cảnh các mối đe dọa nhằm vào ông từ Iran ngày càng tăng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Bloomberg

Theo CBS và The New York Times, thông tin về việc ông Bessent di chuyển diễn ra sau khi một bức ảnh chụp nhà riêng của ông Bessent được đăng tải trên tờ Wall Street Journal vào cuối tháng 1/2025. Tấm ảnh chụp từ trên không căn biệt thự giá 12,5 triệu USD của ông Bessent tại Georgetown, ngay sau khi ông mua bất động sản này.

Ông Bessent là một trong những quan chức đi đầu trong các nỗ lực cô lập Iran về kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt và một cuộc phong tỏa kinh tế trên diện rộng.

Mặc dù bản chất chính xác của những lời đe dọa nhằm vào ông Bessent chưa được làm rõ nhưng tình báo Mỹ cảnh báo, Iran đã "gia tăng đáng kể" các nỗ lực nhắm mục tiêu vào công dân Mỹ, trong đó có các quan chức chính phủ.

"Mối lo ngại về an ninh bắt đầu gia tăng sau khi tờ Wall Street Journal đăng một bài viết có kèm ảnh trực tuyến, cho phép xác định vị trí nhà riêng của Bộ trưởng tại khu Georgetown", một nguồn tin nói với CBS. Georgetown là khu vực giàu có ở Washington, nơi sinh sống của nhiều quan chức chính phủ và nhân vật nổi tiếng.

Nguồn tin cho biết thêm, những lo ngại về an ninh này đã khiến giới chức Mỹ quyết định chuyển ông Bessent đến một căn cứ quân sự trong khu vực.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ chỉ cho biết ông Bessent "sẽ không bị lung lay" trước các mối đe dọa và vẫn cam kết với nỗ lực gây sức ép lên kinh tế Iran.

Hàng loạt quan chức Mỹ sống ở căn cứ quân sự

Hồi tháng 9, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cảnh báo Iran đã "gia tăng đáng kể" các nỗ lực nhắm mục tiêu vào người Mỹ. Tờ New York Times đưa tin, chiến dịch của Iran bao gồm việc nhắm mục tiêu vào các quan chức Mỹ đương nhiệm và cựu quan chức. Một nguồn tin nói với tờ báo rằng hoạt động này đã "đạt đến giai đoạn phát triển cao hơn".

Những quan chức Mỹ khác được cho là nằm trong danh sách mục tiêu tiềm tàng của Iran gồm cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton và Mark Milley, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Đội ngũ bảo vệ ông Milley và ông Bolton đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump cắt giảm ngay sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Ông Bessent là một trong số nhiều quan chức chính quyền Mỹ đang sống tại các căn cứ quân sự. Chánh văn phòng Nhà Trắng mới được bổ nhiệm Stephen Miller cũng đã chuyển đến một căn cứ quân sự vào cuối năm 2025, trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio đều sống tại các căn cứ quân sự. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cựu Giám đốc tình báo Tulsi Gabbard cũng từng sống tại những địa điểm này.