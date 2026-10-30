Cuộc bầu cử ở Israel diễn ra trong bối cảnh nước này đang xung đột với Iran. Liệu sự thay đổi trong ban lãnh đạo Israel có ảnh hưởng tới chiến lược của Tel Aviv đối với Tehran?

Kết quả bầu cử ở Israel có thể tác động tới thời điểm diễn ra cuộc xung đột mới giữa Iran và Israel. Ảnh: Alarabyia

Những diễn biến mới nhất cho thấy Thủ tướng Benjamin Netanyahu thể hiện tốt hơn dự kiến trong cuộc bầu cử Quốc hội Israel hôm 27/10, nhưng khối của ông vẫn ở thế thiểu số và không có cách nào tránh được một cuộc bỏ phiếu mới nếu không đạt thỏa thuận với cựu Tổng tư lệnh quân đội Gadi Eisenkot, lãnh đạo đảng Yashar.

Nguy cơ Israel tấn công Iran hậu bầu cử

Theo báo Jerusalem Post, trong những tuần gần đây, ông Netanyahu đã cân nhắc một cách nghiêm túc việc nối lại xung đột với Iran. Dường như sự phản đối của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir đã ngăn ông Netanyahu thực hiện kế hoạch. Tuy nhiên, cũng có khả năng vị thủ tướng vốn khó đoán này chỉ muốn làm cho Iran tin rằng Israel có thể tấn công nhằm răn đe đối phương không thực hiện bất kỳ hành động khiêu khích nào.

Dù vậy, ông Zamir chỉ phản đối tấn công Iran trước khi Israel tổ chức bầu cử, còn ông Trump chỉ phản đối việc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11.

Trên thực tế, ông Trump đã nhiều lần phát tín hiệu về khả năng nối lại các cuộc không kích Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Trong tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu, Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn Israel tiếp tục tham gia chiến dịch quân sự chống Iran.

Nếu ông Eisenkot giành chiến thắng trước ông Netanyahu, chính trị gia này có thể đã bắt đầu thành lập chính phủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Nếu kịch bản đó diễn ra, ông Netanyahu khó có khả năng ra lệnh tiến hành một cuộc tấn công mới nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Avigdor Liberman, lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu và là một đồng minh của ông Eisenkot, sẽ không bắt đầu các cuộc đàm phán thành lập chính phủ trước ngày 30/10, thời điểm kết quả kiểm phiếu cuối cùng được công bố. Khi đó, ông Liberman sẽ phải đưa ra quyết định vô cùng khó khăn là phá vỡ một lời hứa. Lãnh đạo đảng Yisrael Beytenu sẽ phải đạt thỏa thuận với các đảng Ảrập hoặc thỏa thuận với ông Netanyahu hay chấp nhận bầu cử vòng 2.

Ngay cả khi ông Liberman hướng tới việc thành lập chính phủ mới, điều đó cũng chỉ mở đầu cho các cuộc đàm phán phức tạp về những điều kiện mà mỗi bên phải đáp ứng để có thể hợp tác.

Sau khi đạt được thỏa thuận về các điều kiện này, các bên vẫn phải tiến hành một vòng đàm phán riêng về việc ai nắm giữ các bộ ngành và các vị trí công việc khác. Toàn bộ quá trình nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn 4 ngày, từ ngày 30/10 đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11, vì những cuộc thương lượng như vậy thường mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Điều này có nghĩa ông Netanyahu nhiều khả năng sẽ có quyền tự do tấn công Iran nếu ông Trump muốn hoặc không ngăn cản.

Động thái của Israel phụ thuộc vào Mỹ

Theo nhận định của báo Jerusalem Post, sau bầu cử, không có lý do gì ngăn Israel tiến hành một cuộc tấn công Iran, dù Tướng Eyal Zamir không vội thúc đẩy hành động quân sự vì ông cho rằng Tehran chưa tiến gần hơn nữa đến việc tạo ra mối đe dọa hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo. Dù hai vấn đề trên vẫn là những mối đe dọa, nhưng chúng đã bị các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6/2025 và đầu năm 2026 đẩy lui. Điều này đồng nghĩa rào cản lớn nhất đối với ông Netanyahu sẽ là ông Trump.

Tổng thống Mỹ không muốn tấn công Iran trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vì cuộc xung đột với Iran đã khiến tỷ lệ ủng hộ ông và đảng Cộng hòa giảm sút trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, sau bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi không còn khả năng tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ 3, ông Trump sẽ không còn bị ràng buộc và có thể tùy ý quyết định tấn công Iran một lần nữa.

Vậy tại sao ông Trump vẫn có thể không lựa chọn phương án này?

Các cố vấn hàng đầu của ông Trump phần lớn phản đối việc khởi xướng một cuộc xung đột mới. Một số người tin vài ngày giao tranh có thể khiến Iran nhượng bộ hơn, trong khi những người khác nhận định việc Tehran không chịu khuất phục kể từ tháng 2 cho thấy một vài ngày tấn công dữ dội hơn cũng sẽ không làm thay đổi lập trường của nước này.

Triển vọng đó có thể khiến ông Trump từ bỏ việc mở ra một cuộc đối đầu mới và thay vào đó tiếp tục chiến lược dài hạn nhằm từng bước làm suy yếu Iran về kinh tế. Một khả năng khác là Iran cuối cùng sẽ lo ngại trước lời đe dọa sử dụng vũ lực mới nhất của ông Trump và đưa ra một thỏa thuận thực chất về vấn đề hạt nhân. Khi đó, chắc chắn một cuộc tấn công Iran sẽ bị trì hoãn.

Nếu ông Netanyahu tham gia chiến dịch tấn công Iran trong bối cảnh đang nắm giữ lợi thế về số phiếu trong khối cử tri Do Thái, còn ông Eisenkot và các đồng minh tìm cách tập hợp lực lượng, việc chuyển trọng tâm quốc gia trở lại cuộc xung đột với Iran sẽ giúp định hướng dư luận trong nước theo đúng ý muốn của ông Netanyahu.

Cách ông Netanyahu giải thích về vòng xung đột thứ ba, nếu xảy ra trong quá trình đàm phán thành lập liên minh cầm quyền, sẽ đóng vai trò then chốt đối với khả năng thành công của chiến dịch cũng như tính chính danh của động thái trong mắt công chúng Israel.