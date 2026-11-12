Iran cảnh báo tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Âu nếu Washington có hành động gây hấn, nói Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái trước xung đột.

Theo WANA, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 11/11 đã cảnh báo chính quyền Mỹ không nên đưa ra những quyết định sai lầm ở Trung Đông.

"Nếu phía Mỹ phạm sai lầm và quyết định nối lại chiến dịch tấn công, chúng tôi sẽ không chỉ nhắm vào các căn cứ quân sự trong khu vực, mà còn nhắm vào các căn cứ ở xa hơn. Chúng tôi có thể tấn công một số hòn đảo mà họ cho rằng tên lửa của chúng tôi không thể vươn tới. Chúng tôi thậm chí có thể tấn công cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu", ông Rezaei cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: WANA

Ông Rezaei tiết lộ rằng một đợt tấn công tiềm tàng của Mỹ và Israel có thể kéo dài từ 3 - 5 ngày, nhưng khẳng định đối thủ không thể đạt được mục tiêu nào thông qua một chiến dịch như vậy.

"Chúng tôi có đủ công nghệ để buộc các máy bay không người lái (UAV) phải hạ cánh. Iran đã yêu cầu Mỹ đưa ra phản hồi rõ ràng về các điều kiện đàm phán, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi thỏa đáng", ông Rezaei nói thêm.

Cùng ngày 11/11, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại trạng thái như trước xung đột.

"Eo biển Hormuz không phải là vùng biển quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 không áp dụng đối với khu vực này. Các quy định tại eo biển Hormuz phải tuân theo luật pháp của hai quốc gia tiếp giáp là Iran và Oman", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Ông Ghalibaf cũng cảnh báo Mỹ không nên tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, bởi điều này sẽ chỉ gây ra thêm một thất bại mới cho Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát bắt đầu làm việc từ tháng 1/2027.