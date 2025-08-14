Ngày 14/8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết đơn vị vừa có phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công công trình nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, trên Quốc lộ 13. Đây là một hạng mục thuộc dự án nâng tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn, nhằm đảm bảo đồng bộ độ cao tối thiểu 7m theo quy hoạch giao thông đường thủy.

Phương án sẽ triển khai từ ngày 23/8 - 30/11. Ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 theo hướng Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh cũ) đi đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ); Riêng xe máy vẫn được phép lưu thông bình thường.

Sở Xây dựng đưa ra lộ trình thay thế cho ô tô là Quốc lộ 13 – cầu Bình Triệu 2 – đường Phạm Văn Đồng.

Cầu Bình Triệu 1 (bên phải) sẽ cấm ô tô lưu thông từ ngày 23/8 - 30/11. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Để thực hiện phương án phân luồng trên, Sở Xây dựng sẽ cải tạo khu vực công viên Bình Triệu 1 (phường Bình Thạnh) với phạm vi rộng 10m, dài 15m, bán kính 20m để tạo lối kết nối từ Quốc lộ 13 lên cầu Bình Triệu 2.

Bên cạnh đó là điều chỉnh tổ chức giao thông trên cầu Bình Triệu 2 theo phương án: sơn vạch phân làn, lắp đặt cọc tiêu để tổ chức lưu thông 2 chiều xe trên cầu Bình Triệu 2.

Cụ thể, cầu Bình Triệu 2 được bố trí 1 làn xe rộng 3,5m tổ chức cho các loại xe ô tô lưu thông (cấm xe 2-3 bánh lưu thông) theo hướng trung tâm TPHCM đi Quốc lộ 13.

Hướng lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng đi trung tâm TPHCM bố trí 2 làn xe rộng 7m. Trong đó làn 1 (sát lề bộ hành bên phải) dành cho xe 2-3 bánh, xe ô tô con. Làn 2 (sát dải phân cách bên trái) là các loại ô tô.