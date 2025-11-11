TP.HCM sau sáp nhập bước vào giai đoạn bứt phá toàn diện, được nhiều chuyên gia ví như “phiên bản Thượng Hải” tương lai của Đông Nam Á, nơi kinh tế, hạ tầng và bất động sản đồng thời vươn mình. Trong bối cảnh đó, làn sóng đầu tư sở hữu căn hộ tại cửa ngõ biển TP.HCM, thuộc những đại đô thị quy mô như Blanca City (Vũng Tàu) là bước đi chiến lược của giới đầu tư tinh anh.

Đô thị biển “all in one” đón đầu giấc mơ “hóa rồng”

“Tôi có hy vọng rất lớn, TP.HCM mới sẽ là một Singapore hoặc Thượng Hải của Việt Nam”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng chia sẻ tại tọa đàm “50 năm thống nhất - Khát vọng vươn mình” (5/2025).

Sở hữu căn hộ tại Blanca City là bước đi chiến lược của nhà đầu tư tiên phong. Ảnh phối cảnh minh hoạ

Dù quy mô kinh tế còn khoảng cách, TP.HCM mới có nhiều điểm tương đồng với Thượng Hải: diện tích lớn, vị trí chiến lược, lợi thế ven biển và nội lực từ những dòng sông. Nếu Thượng Hải “hóa rồng” nhờ quy hoạch táo bạo và hạ tầng đồng bộ, TP.HCM cũng đang trên hành trình ấy - đặc biệt với mảnh ghép Vũng Tàu sau sáp nhập.

Việc cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và chuỗi hạ tầng kết nối du lịch - đô thị sắp hoàn thiện đang biến khu vực này thành “động lực mới” của miền Nam. Theo TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV: “Các khu vực ven đô, ven biển có vị trí thuận lợi, hạ tầng bứt phá sẽ là tâm điểm hút dòng vốn đầu tư mới”.

Blanca City định hình chuẩn mới cho mô hình đô thị biển “all in one” tại Việt Nam. Ảnh phối cảnh

Trong bức tranh đó, Blanca City, đô thị biển quy mô 96,6 ha do Sun Group kiến tạo tại trung tâm Bãi Sau (Vũng Tàu) xuất hiện như biểu tượng của phong cách sống, nghỉ dưỡng và đầu tư ven biển. Dự án nổi bật với vị trí đắc địa trên mặt đường 3/2, sở hữu tổ hợp giải trí nước Sun World cùng 8 công viên cảnh quan khác và hệ sinh thái tiện ích đa dạng.

Không chỉ hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến an cư - giải trí - thương mại hàng đầu khu vực, Blanca City còn định hình chuẩn mực cho mô hình đô thị biển “all in one” tại Việt Nam. Với nhiều nhà đầu tư, việc sở hữu căn hộ tại đây được xem là “nước cờ” chiến lược, đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường khi TP.HCM hướng tới tầm vóc “siêu đô thị quốc tế” tầm cỡ châu Á.

Tháp Blanca 6-7 và những căn hộ được săn đón bậc nhất thị trường

Nổi bật về diện mạo và khác biệt trong vận hành, bộ đôi tháp cao tầng Blanca 6-7 được xem là biểu tượng vươn tầm quốc tế của Blanca City. Thiết kế bởi Aedas (Anh Quốc), mô phỏng hình tượng “cánh buồm vươn khơi”, cùng tiêu chuẩn bàn giao full nội thất do Ong&Ong (Singapore) thực hiện, dự án mang đến giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Sở hữu vị trí đắc địa, các căn hộ Blanca 6-7 có “tầm nhìn song hải” - ngắm bình minh bên biển Bãi Sau và hoàng hôn trên mũi Nghinh Phong trong cùng khung cửa. Không chỉ là nơi an cư và nghỉ dưỡng, Blanca 6-7 còn được kỳ vọng là “cỗ máy tạo dòng tiền” khi được vận hành bởi đơn vị quốc tế. Nhờ hệ thống đặt phòng toàn cầu và mạng lưới hội viên rộng khắp, chủ sở hữu có thể yên tâm về công suất cho thuê và lợi nhuận ổn định.

Bộ đôi tháp Blanca 6-7 sở hữu “tầm nhìn song hải” hướng biển Bãi Sau và mũi Nghinh Phong. Ảnh phối cảnh

“Blanca City nổi lên như lựa chọn vàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản. Đầu tư khai thác cũng dễ thắng khi du lịch Vũng Tàu tăng trưởng ổn định, lại sắp đón cú hích mạnh từ sân bay Long Thành, loạt cao tốc và kế hoạch xây cầu vượt biển Cần Giờ”, đại diện một sàn phân phối bất động sản tại Vũng Tàu nhận định.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore).

Dòng tiền chảy về vùng đất hội tụ giá trị tăng trưởng dài hạn

Theo một chuyên gia bất động sản, thị trường đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét: nhà đầu tư ngày nay có xu hướng tìm đến các sản phẩm vừa có giá trị khai thác thực, vừa đảm bảo tầm nhìn tăng giá. Với Blanca City và căn hộ Blanca 6-7, giá trị ấy được bảo chứng bởi ba yếu tố then chốt.

Thứ nhất, thời điểm “vàng” để sở hữu khi nằm ở vùng giá dễ chịu so với các đô thị du lịch nổi tiếng khác. Khi hạ tầng hoàn thiện, biên độ tăng giá sẽ mở rộng, đặc biệt tại những dự án có quy mô và thương hiệu mạnh như Blanca City.

Thứ hai, mô hình vận hành chuyên nghiệp. Việc hợp tác với thương hiệu quốc tế giúp chủ sở hữu tránh được gánh nặng tự khai thác, đồng thời đảm bảo dịch vụ chuẩn và tỷ lệ lấp đầy cao.

Blanca 6-7 được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, khẳng định giá trị bền vững theo thời gian. Ảnh phối cảnh

Thứ ba, tính khan hiếm của sản phẩm. Quỹ đất ven biển trung tâm Vũng Tàu đã được quy hoạch từ sớm, nay đã trở thành địa phận TP.HCM. Những căn hộ có tầm nhìn trực diện biển, nằm trong đại đô thị sẽ ngày càng trở nên khan hiếm và luôn được săn đón.

“Sở hữu căn hộ Blanca 6-7 tại thời điểm này không chỉ là “mua nhà” hay “mua tầm nhìn biển”, mà là đặt niềm tin vào một siêu đô thị tương lai. Nhà đầu tư có thể kỳ vọng, khi TP.HCM vươn mình và “hóa rồng” thực sự, Blanca City sẽ trở thành “kho báu” nghỉ dưỡng - đầu tư của toàn vùng Đông Nam Bộ”, vị chuyên gia đánh giá.

Lệ Thanh