Tư duy hội nhập của thế hệ tân sinh viên mới

Tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027, hơn 7.000 tân sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) bắt đầu hành trình đại học với những lựa chọn khác nhau về chương trình đào tạo và định hướng tương lai.

Trong số đó, tân sinh viên Phạm Hồng Trâm Anh và Lý Hoàng Bảo Trân cùng chọn chương trình liên kết quốc tế.

Sinh viên Phạm Hồng Trâm Anh, thủ khoa đầu vào của TDTU năm 2026, lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh - chương trình liên kết với Đại học Kinh tế và Kinh doanh Praha (Cộng hòa Séc). Quyết định này một phần xuất phát từ sự truyền cảm hứng của chị gái - vốn cũng là cựu sinh viên chương trình này. Trong 12 năm học, Trâm Anh luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích cao của lớp và đạt điểm 10 môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trâm Anh nhận học bổng thủ khoa đầu vào tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027

Ở một lựa chọn khác, sinh viên Lý Hoàng Bảo Trân sở hữu IELTS 7.0 và nhận được học bổng 100%, nữ sinh lựa chọn ngành Kỹ thuật Xây dựng - chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học La Trobe (Úc). Đây là ngành học vốn được xem khá “kén” nữ, Bảo Trân chia sẻ: “Em muốn sau này được tự mình tham gia vào việc tạo ra những công trình có ích cho xã hội, thay vì chỉ đứng nhìn chúng được dựng lên”.

Bảo Trân chọn ngành Kỹ thuật Xây dựng - chương trình liên kết đào tạo quốc tế để kiến tạo hành trình sự nghiệp vươn xa

Tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian thích nghi

Thực tế việc lựa chọn chương trình quốc tế còn phải cân nhắc đến chi phí và khả năng thích nghi của sinh viên. Với Trâm Anh và Bảo Trân, năm học đầu tiên tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng được hỗ trợ bằng học bổng 100%, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính khi bắt đầu đại học. Tuy nhiên, theo các bạn, lợi thế không chỉ nằm ở học phí.

Thay vì phải bắt đầu toàn bộ hành trình ở nước ngoài, các chương trình liên kết cho phép sinh viên chia quá trình học thành những giai đoạn phù hợp như 2+2, 3+1, 3+0,…. Với chương trình liên kết đào tạo quốc tế theo mô hình 2+2, sinh viên có thể học 2 năm đầu tại Việt Nam, sau đó tiếp tục du học 2 năm tại trường đối tác và hướng tới nhận bằng của cả hai trường đại học.

Bảo Trân cho biết bản thân lựa chọn ngành Kỹ thuật Xây dựng bởi em có thể xây dựng nền tảng chuyên môn trong hai năm đầu tại Việt Nam, sau đó tiếp tục học tập tại Australia, sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn và từng bước làm quen với môi trường quốc tế.

Hiện tại, Trường Đại học Tôn Đức Thắng liên tục triển khai và mở rộng các chương trình liên kết với nhiều đối tác như Đại học West of England, Bristol (Vương quốc Anh), Đại học Khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan), Đại học Taylor’s (Malaysia), Đại học Massey (New Zealand)...

Bên cạnh các chương trình chuyển tiếp, năm 2026, TDTU đang triển khai chương trình Cử nhân Kinh doanh 3+0 với Đại học Waikato, cho phép sinh viên học toàn thời gian tại Việt Nam và nhận bằng do Đại học Waikato cấp.

Môi trường học tập hiện đại, sẵn sàng hội nhập quốc tế

Hai lựa chọn của Trâm Anh và Bảo Trân tuy khác nhau về ngành nghề nhưng cùng cho thấy một thay đổi trong cách sinh viên nhìn về đại học: không chỉ chọn nơi để học, mà chọn cả môi trường để chuẩn bị cho tương lai.

Chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại TDTU

Với Trâm Anh, một trong những điểm em yêu thích ở trường là thư viện truyền cảm hứng được thiết kế theo mô hình Learning Commons với 7 tầng và khu tự học qua đêm 24/7, các không gian được chia cho học cá nhân, học nhóm, thuyết trình, nghiên cứu, giao lưu và các dịch vụ học liệu. Đáng chú ý, giao tiếp tại thư viện được khuyến khích bằng tiếng Anh.

Với Bảo Trân, trải nghiệm quốc tế không đơn thuần là được sang một quốc gia khác. Đó còn là cơ hội sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, tiếp cận những cách học và tư duy khác nhau, làm quen với môi trường đa văn hóa và rèn khả năng thích nghi.

Tại TDTU, sinh viên không chỉ tiếp cận chương trình đào tạo mang chuẩn mực quốc tế, mà còn được trải nghiệm một hệ sinh thái giáo dục hiện đại, nơi tri thức, môi trường học tập và cơ hội hội nhập cùng tạo nền tảng để vươn xa trong tương lai.

Môi trường học tập hiện đại và chuẩn quốc tế tại TDTU

Sự lựa chọn của những tân sinh viên như Trâm Anh hay Bảo Trân phản ánh sự thay đổi lớn trong tư duy chọn trường của thế hệ trẻ: Đại học không chỉ để lấy một tấm bằng, mà là quá trình chuẩn bị năng lực thích nghi cho một thị trường lao động không biên giới.

Đến hết ngày 30/11/2026, TDTU tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung các chương trình liên kết đào tạo quốc tế - mở thêm một cánh cửa để thí sinh lựa chọn môi trường học tập quốc tế và tự tin vươn ra thế giới.

Tú Uyên