Hành trình 7 năm từ bản nhỏ đến trường sĩ quan

Những ngày đầu tháng 9, Thò Bá Xa (SN 2008), ở bản Thăm Hín, xã biên giới Na Ngoi, cẩn thận xếp quần áo và đồ dùng vào ba lô, chuẩn bị nhập học Trường Sĩ quan Lục quân I.

Với Xa, chiếc ba lô ấy đánh dấu một chặng đường mà 7 năm trước em chưa chắc có thể đi tới.

“Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để sau này đem sức trẻ, kiến thức về góp phần xây dựng quê hương vùng biên”, Xa nói.

Xa là con út trong gia đình 4 anh chị em. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, các anh chị lần lượt lập gia đình. Xa cùng một người anh về sống với bác ruột là ông Thò Bá Phia ở bản Thăm Hín.

Gia đình ông Phia thuộc diện cận nghèo, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy. Việc lo cho hai anh em tiếp tục đến trường trở thành gánh nặng.

Năm 2019, Xa được Đồn Biên phòng Nậm Càn đón về nuôi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”.

Từ đó, cậu bé người Mông có thêm một mái nhà. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ mà còn theo sát việc học, rèn nề nếp và động viên em vượt qua khó khăn.

Thượng tá Lương Trọng Thủy - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Càn, nhớ lại những ngày đầu Xa về đơn vị: “Cháu còn nhỏ, gầy và khá nhút nhát. Dần dần cháu cởi mở, năng động, nhanh nhẹn hơn”.

Thò Bá Xa trong một hoạt động tại Trường Phổ thông DTNT Nghệ An. Ảnh: NVCC

Sau giờ công tác, cán bộ, chiến sĩ thay nhau kèm Xa học. Bất kể nắng mưa, các anh đưa em đến trường rồi đón về.

“Các bác, các chú chăm sóc em từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học, dạy em cách ứng xử, làm việc tốt. Mỗi người ở đồn như một người cha, người mẹ thứ hai”, Xa chia sẻ.

Nhờ sự chăm sóc và động viên ấy, 4 năm THCS Xa đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Sau đó, em thi đỗ Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An.

Ba năm học THPT xa nhà, mối liên hệ giữa Xa và những người lính Biên phòng vẫn được duy trì. Các cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thăm hỏi, động viên, hỗ trợ quần áo, giày dép và những vật dụng cần thiết.

Thò Bá Xa những ngày đầu về mái nhà ở Đồn Biên phòng Nậm Càn. Ảnh: ĐBP Nậm Càn cung cấp

Ước mơ khoác áo lính

Những năm sống tại Đồn, mỗi ngày chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ khoác quân phục, bám địa bàn, gần dân và làm nhiệm vụ nơi biên giới, Xa dần hình thành ước mơ trở thành người lính.

Ban đầu, em dự định thi vào Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, năm 2026, trường không tuyển tổ hợp A01 - tổ hợp Xa theo học. Em chuyển hướng đăng ký vào Trường Sĩ quan Lục quân I.

“Các chú động viên em cố gắng học tập, giữ gìn sức khỏe để thực hiện ước mơ”, Xa kể.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xa đạt 25,83 điểm, gồm cả điểm ưu tiên, đủ điểm trúng tuyển Trường Sĩ quan Lục quân I.

Ngày biết tin đỗ đại học, Xa đang làm thêm ở Hải Phòng. Nhận kết quả, em bắt xe về quê. Vừa xuống bản, Xa chạy thẳng đến Đồn Biên phòng Nậm Càn để báo tin vui với những người từng đón mình về nuôi khi còn nhỏ.

Xa trở thành người con nuôi đầu tiên của Đồn Biên phòng Nậm Càn đỗ đại học.

Bất kể mưa hay nắng, Thò Bá Xa luôn được các chú bộ đội Đồn Biên phòng Nậm Càn đưa đón

đi học. Ảnh: ĐBP Nậm Càn cung cấp

Theo Thượng tá Lương Trọng Thủy, ngoài mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị còn đỡ đầu một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

“Những chương trình này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần nâng cao dân trí, tăng cường tình đoàn kết quân dân. Chúng tôi mong các cháu nỗ lực học tập, rèn luyện để sau này trở thành người có ích cho xã hội”, Thượng tá Thủy nói.

Trước ngày Xa nhập học, Đồn Biên phòng Nậm Càn tổ chức gặp mặt, chúc mừng người con nuôi đầu tiên đỗ đại học. Các cán bộ, chiến sĩ căn dặn em cố gắng học tập, rèn luyện, giữ gìn sức khỏe và sống xứng đáng với kỳ vọng của gia đình, quê hương.

Thò Bá Xa và ông nội Thò Chồng Chớ trước ngày nhập học

Trường Sĩ quan Lục quân I. Ảnh: Thanh Hải

Ông Thò Chồng Chớ, ông nội của Xa, xúc động nói: “Nhờ các chú Bộ đội Biên phòng giúp đỡ mới có thằng Xa hôm nay. Gia đình chúng tôi biết ơn bộ đội lắm. Mong cháu học thật tốt để sau này trở về phục vụ quê hương”.

Màu áo lính từng nuôi lớn ước mơ của Xa giờ đang ở ngay phía trước.