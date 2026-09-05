Sáng 5/9, Trường ĐH Ngoại thương tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và đón tân sinh viên khóa 65.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026, Trường ĐH Ngoại thương tiếp tục là một trong những trường thu hút nhiều sinh viên đạt kết quả cao. Năm nay, trường có 1 tân sinh viên là thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đó là em Phạm Bích Phương, cựu học sinh Trường THPT Thanh Miện II (Hải Phòng) với điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần lượt là: Toán 10; Ngữ văn 9; Hóa học 10; Vật lý 9,5. Nữ sinh cũng có điểm xét tuyển khối A00 cao nhất toàn trường (đạt 29,5) và trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại (trụ sở chính Hà Nội).

Phạm Bích Phương, thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trúng tuyển Chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương.

Tại buổi lễ, Trường ĐH Ngoại thương cũng vinh danh các thủ khoa đầu vào ở nhiều phương thức xét tuyển khác.

Đáng chú ý, em Chu Khánh Long, cựu học sinh Trường THPT Lý Thái Tổ (Bắc Ninh) là thủ khoa đầu vào của trường ở phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 29,75/30.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương trao giấy khen cho các thủ khoa đầu vào của trường trong mùa tuyển sinh đại học chính quy năm 2026.

Ở phương thức dùng chứng chỉ đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong nước và kết quả đánh giá năng lực quốc tế, có 3 thí sinh đồng thủ khoa đầu vào gồm: Nguyễn Ngọc Phương Anh (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; trúng tuyển Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại); Hoàng Bảo Anh (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội; trúng tuyển Chương trình tiên tiến Quản trị kinh doanh); Nguyễn Thanh Tịnh (cựu học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TPHCM; trúng tuyển Chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu TPHCM).

Nhắn gửi tới tân sinh viên, PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho hay: “Trong hành trình trưởng thành, các em sẽ gặp không ít trở ngại và cũng có rất nhiều cách thức để vượt qua. Hãy hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là ‘chiến thắng trở ngại’, mà có thể tiếp tục tiến về phía trước, có thể lặng lẽ vươn lên kể cả khi ở hoàn cảnh xấu nhất. Cuộc đời có thể có nhiều thăng trầm và chúng ta sẽ từng bước trải qua nhiều phiên bản của mình, nhưng hãy giữ niềm tin rằng chỉ cần cố gắng mỗi ngày thì phiên bản của ngày sau sẽ tốt hơn của ngày trước".