Được chú ý qua loạt phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ đồng, diễn viên Tín Nguyễn xúc động bật khóc khi nhắc về ước mơ diễn xuất từng ấp ủ từ thuở nhỏ.

Buổi giao lưu Giải Mai Vàng lần 2 chủ đề về lĩnh vực điện ảnh diễn ra tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, với sự tham gia của các nghệ sĩ, nhà làm phim và sinh viên. Chương trình có các nghệ sĩ khách mời như: NSND Kim Xuân, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Lê Phương, Tín Nguyễn, đạo diễn Trung Lùn, Nguyễn Phương Điền…

Tín Nguyễn: Từ nữ dancer đến diễn viên trăm tỷ đóng 6 phim điện ảnh

Diễn viên Tín Nguyễn bày tỏ xúc động khi có cơ hội góp mặt giao lưu tại Giải Mai Vàng. Tại sự kiện, nữ diễn viên cho biết từ nhỏ đã nuôi ước mơ được bước chân vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, khi nghe nói trường có những yêu cầu khắt khe về chiều cao, ngoại hình và điểm đầu vào, cô từng nghĩ bản thân khó có cơ hội theo đuổi con đường diễn xuất.

"Không ngờ hôm nay tôi lại có thể ngồi ở đây. Cảm xúc rất khó diễn tả, giống như tôi đang sống trong chính giấc mơ của mình", Tín Nguyễn nghẹn ngào.

Diễn viên Tín Nguyễn.

Nữ diễn viên mới bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2023. Dù đã tham gia 6 phim điện ảnh và tạo dấu ấn đáng kể trong các phim trăm tỷ như: Lật mặt 7 và 8, Ma xó, Thám tử Kiên, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu... cô vẫn xem mình là người mới, còn nhiều điều phải học hỏi.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Tín Nguyễn từng là vũ công và theo học ngành giáo dục mầm non. Bản thân cô cũng không ngờ có ngày lại rẽ hướng sang con đường phim ảnh. Hiện Tín Nguyễn tiếp tục theo học các lớp diễn xuất bên ngoài để trau dồi chuyên môn bởi hiểu rằng hành trình theo đuổi nghề diễn không hề dễ dàng.

"Có những bạn nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng tuổi tôi cũng đang cố gắng rất nhiều nhưng chưa có cơ hội. Tôi muốn nhắn nhủ mọi người hãy tiếp tục kiên trì vì tất cả đều cần một cái duyên và khi hoa đủ nắng sẽ nở", Tín Nguyễn bày tỏ.

Clip diễn viên Tín Nguyễn bật khóc chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật

Nghệ sĩ nhiều thế hệ chia sẻ chuyện giữ lửa nghề diễn đến người trẻ

Phần giao lưu chương trình được chia thành 4 chủ đề: Ký ức nghề và sức bền của người diễn; Đạo diễn, kịch bản và lựa chọn kể chuyện; Sản xuất và con đường đến với khán giả và Thế hệ diễn viên & tiếng nói khán giả.

NSND Kim Xuân.

NSND Kim Xuân bày tỏ niềm vui trước những chuyển biến tích cực của điện ảnh TPHCM những năm gần đây. Bà đánh giá cao sự đầu tư nghiêm túc, tâm huyết của đội ngũ làm phim nhằm tạo ra những tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc. Theo nữ nghệ sĩ, một tác phẩm có giá trị cần được khơi nguồn từ tình cảm, trải nghiệm của người làm nghề và đủ sức lay động người xem.

NSƯT Lê Thiện nhấn mạnh 3 điều người nghệ sĩ cần có trên hành trình theo đuổi nghệ thuật là niềm tin, tình yêu nghề và tinh thần vượt qua giới hạn bản thân. Bà khuyến khích các sinh viên giữ tâm thế cởi mở, vững vàng trước thử thách, không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình.

Trong khi đó, diễn viên Lê Phương xem tình cảm và sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt qua những lượt bình chọn tại Giải Mai Vàng là nguồn khích lệ lớn trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Năm nay, chị được đề cử ở cả 2 lĩnh vực phim và sân khấu. Ở mảng phim, nữ diễn viên góp mặt trong 2 phim Cuộc chiến hạ lưu, Bóng ma hạnh phúc. Còn ở sân khấu, Lê Phương được đề cử với vai Giáng Hương trong vở diễn cùng tên.

Diễn viên Lê Phương và NSƯT Lê Thiện nhắn gửi tâm tư đến các sinh viên trẻ theo đuổi nghệ thuật.

Lê Phương lưu ý người trẻ cần đầu tư nghiêm túc cho nền tảng chuyên môn, đồng thời rèn luyện đạo đức và tác phong làm nghề. "Tôi mong các bạn trẻ cần giữ tình yêu với công việc, có bản lĩnh trước những lời khen chê và không để sự nổi tiếng hay hào quang sân khấu chi phối những giá trị cốt lõi của bản thân", cô chia sẻ.

Sau 31 mùa tổ chức, Giải Mai Vàng tiếp tục bước vào mùa giải thứ 32. Cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ 32 – 2026 dự kiến diễn ra ngày 30/11 tại Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Các nghệ sĩ trong buổi giao lưu.

Ông Tô Đình Tuân, đại diện ban tổ chức cho biết đến thời điểm này, số phiếu đề cử Giải Mai Vàng đã vượt 134.000, phá kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, lĩnh vực điện ảnh chiếm tỷ lệ lớn chứng tỏ sự quan tâm của khán giả. Đây cũng là tín hiệu cho thấy điện ảnh sẽ là một trong những mũi nhọn góp phần phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.

Ảnh, clip: HK, BTC