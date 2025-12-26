Sáng nay (26/12), TAND Khu vực 2 - Hà Nội đưa bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, Hà Nội) ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại khoản 1, Điều 318 của Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, có 3 luật sư bào chữa cho bị cáo, nhưng tại phiên tòa sáng nay, cả 3 người đều vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa. Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo Thành cũng đề nghị hoãn phiên tòa và vẫn mong muốn 3 luật sư bào chữa cho mình.

Bị hại trong vụ án này là chị Nguyễn Thị T. (SN 1997, ở Hà Nội) cũng không có mặt mà ủy quyền cho người khác đến tòa. Đại diện của chị T. cho rằng, phiên tòa tiếp tục hay tạm hoãn là do phán quyết của tòa, nhưng phía gia đình người bị hại mong muốn HĐXX cho tiếp tục phiên tòa.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: CTV

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cho hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền của bị cáo.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo. Tòa sẽ mở lại phiên xử vào ngày 7/1/2026.

Theo cáo buộc, chị Ngô Thúy A. (SN 1995) và Nguyễn Thị T. cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt (Hà Nội).

Khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sân chơi Sảnh B1 của tòa chung cư, chị T. và chị A. mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T. đánh con chị A.

Khi đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết, xin lỗi nhưng không được. Chị A. đã gọi điện cho chồng là bị cáo Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc.

HĐXX. Ảnh: CTV

Thành đi xuống thì thấy vợ đang cãi nhau với chị T. nên đã can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A. kể lại cho Thành việc chị T. chửi chị A. và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc, muốn tìm chị T. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 ngày 9/8/2025, Thành gặp chị T. tại sảnh B1 của tòa chung cư nên đến nói chuyện. Thành yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy Sảnh B1.

Bức xúc vì cảm thấy bị coi thường và chị T. không xin lỗi, Thành đã chạy theo, tát 2 cái vào má trái chị T., rồi tiếp tục dùng chân đá chị T., dùng tay đấm liên tiếp 8 cái vào mặt và đầu chị.

Tiếp sau đó, tại sảnh thang máy B1 đông người, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T. bằng những lời khó nghe, gây mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội.

Hành vi của Thành đã lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên. Theo lời khai của Thành, anh ta chửi bới và đe dọa chị T. do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai cả.