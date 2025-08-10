Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bị hành hung tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (176 Định Công, Hà Nội), Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đặng C. T. (SN 1994, trú cùng chung cư) để làm rõ.

Đối tượng Đặng C.T. tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Đặng C.T. khai nhận giữa gia đình mình và chị N.T. (SN 1997) đã có mâu thuẫn từ trước. Tối 9/8, khi nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư, T. tiến lại “nói chuyện”. Tuy nhiên, cuộc trao đổi nhanh chóng biến thành tranh cãi gay gắt.

Trong lúc nóng giận, C.T. yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý. Ngay sau đó, đối tượng đã lao vào đánh chị N.T. ngay tại sảnh chờ thang máy B1. Vụ việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh can ngăn, C.T. bỏ về nhà.

Khu vực tòa nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T. đã trình báo sự việc với Công an phường Phương Liệt. Lực lượng chức năng vào cuộc, đưa nạn nhân đi khám và xác minh vụ việc.

Đến 10h cùng ngày, Đặng C.T. được mời về trụ sở công an để làm việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình.

Công an phường Phương Liệt đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.