Ngày 26/12, TAND Khu vực 2 - Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đặng Chí Thành (SN 1994, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội ''Gây rối trật tự công cộng''.

Hội đồng xét xử vụ án gồm 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Thu Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo buộc, chị N.T.A. (SN 1995) và chị N.T.T. (SN 1997) cùng sinh sống tại Chung cư SkyCentral, số 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội. Khoảng 22h ngày 4/8, tại sân chơi sảnh B1 của tòa chung cư, chị T. và chị A. có mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con không cẩn thận, dẫn đến con chị T. đánh con chị A.

Khi đó, chị A. yêu cầu chị T. giải quyết, xin lỗi nhưng không được. Chị A. đã gọi điện cho chồng là bị cáo Đặng Chí Thành xuống để giải quyết vụ việc.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Thành đi xuống sảnh, thấy vợ đang cãi nhau với chị T. nên can ngăn và hai bên đi về nhà. Sau đó, chị A. kể lại cho Thành về việc chị T. chửi mình và nói xấu con chị A. nên Thành bức xúc muốn tìm kiếm chị T. để nói chuyện.

Khoảng 22h10 ngày 9/8, Thành gặp chị T. tại sảnh B1 của tòa chung cư. Bị cáo yêu cầu chị T. xin lỗi nhưng chị không đồng ý và bỏ đi về phía cửa thang máy.

Do bức xúc nên Thành chạy theo, tát 2 cái vào má bên trái của chị T. Bị cáo còn tiếp tục đá, đấm liên tiếp nạn nhân.

Khi có đông người xung quanh, Thành liên tục chửi bới và đe dọa chị T. bằng những lời khó nghe, gây mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến an ninh, an toàn xã hội. Sau đó, hành vi hành hung phụ nữ của Thành lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Công an phường Phương Liệt đã đưa Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như trên. Bị cáo trình bày việc chửi bới và đe dọa chị T. do bức xúc, không làm chủ được bản thân chứ không muốn tước đoạt tính mạng của ai cả.

Quá trình điều tra, chị T. đề nghị bồi thường dân sự theo quy định pháp luật và quyết định của Tòa án. Đặng Chí Thành đã bị bắt trong trường hợp khẩn cấp; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/8.