Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân khiến tốc độ sạc iPhone bị chậm lại, từ bộ sạc, cáp, thói quen sử dụng cho tới chính các tính năng phần mềm mới trên iOS 26.

Có cách sạc iPhone đúng và cách sạc sai hoàn toàn, hãy đảm bảo bạn đang sạc đúng cách. Ảnh: Apple

Tin vui là bạn hoàn toàn có thể cải thiện tốc độ sạc chỉ với vài điều chỉnh đơn giản, không cần mua thêm phụ kiện đắt tiền.

Bộ sạc phù hợp quyết định tốc độ sạc

Cách nhanh nhất để sạc iPhone là sử dụng bộ sạc nhanh. Cụ thể, bạn cần một củ sạc công suất tối thiểu 20W, kết hợp với cáp USB-C to Lightning hoặc USB-C to USB-C (với iPhone 15 trở lên).

Nếu bạn đang dùng iPhone 8 hoặc đời mới hơn, công nghệ sạc nhanh cho phép pin từ 0% lên khoảng 50% chỉ trong vòng 30 phút.

Ngay cả khi chỉ cắm sạc 10 phút, pin cũng có thể tăng lên mức hai chữ số, một cứu tinh thực sự khi bạn đang vội. Apple hiện không còn tặng kèm củ sạc trong hộp, nhưng bạn có thể mua bộ sạc 20W chính hãng hoặc các loại tương thích khác.

Lưu ý, để iPhone 12 trở lên sạc nhanh đúng chuẩn, củ sạc bắt buộc phải đạt ít nhất 20W.

Đáng chú ý, trên iOS 26, Apple đã bổ sung thông báo “Slow Charger” (sạc chậm) ngay trên màn hình khóa, nếu hệ thống phát hiện bạn đang dùng củ sạc hoặc cáp không đủ công suất.

Sạc không dây cũng có thể nhanh, nếu dùng đúng chuẩn

Sạc không dây không còn đồng nghĩa với “chậm”. Với MagSafe của Apple hoặc bộ sạc chuẩn Qi2, kết hợp củ sạc 20W, iPhone 12 trở lên có thể đạt công suất sạc không dây 15W. Trong điều kiện lý tưởng, pin có thể lên khoảng 30% chỉ sau 30 phút.

Bộ sạc MagSafe có thể sạc nhanh, nhưng chỉ trong một số trường hợp nhất định. Ảnh: CNET

Tuy nhiên, không phải mọi đế sạc không dây đều giống nhau. Các bộ sạc Qi đời cũ chỉ đạt tối đa 7,5W, chậm hơn đáng kể.

Thậm chí, những đế sạc nam châm không được chứng nhận MagSafe cũng chỉ sạc ở mức công suất thấp này, dù hình thức trông rất “xịn”.

Đừng trông cậy vào máy tính để sạc pin

Cắm iPhone vào laptop có thể tiện, nhưng đây gần như là cách sạc chậm nhất. Dù là cổng USB-A hay USB-C, máy tính vẫn không thể cấp điện mạnh như ổ cắm tường.

Với các máy tính cũ, cổng USB xuống cấp hoặc cáp không tương thích còn khiến quá trình sạc chậm hơn nữa.

Vừa sạc vừa dùng, kẻ thù của tốc độ

Xem video, chơi game hay lướt mạng xã hội trong lúc sạc sẽ khiến pin lên rất chậm. Năng lượng vừa nạp vào đã bị tiêu thụ ngay lập tức. Muốn sạc nhanh, hãy để iPhone “nghỉ ngơi” càng nhiều càng tốt.

Tắt nguồn: mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả

Ngay cả khi màn hình đã tắt, iPhone vẫn hoạt động nền. Nếu muốn pin lên nhanh nhất, hãy tắt nguồn hoàn toàn.

Một lưu ý nhỏ: hãy cắm sạc trước, sau đó mới tắt máy, vì đôi khi iPhone sẽ tự bật lên khi được cấp điện.

Chế độ máy bay: giải pháp trung gian hợp lý

Không muốn tắt nguồn? Hãy bật chế độ máy bay. Khi đó, sóng di động, Wi-Fi và Bluetooth đều bị vô hiệu hóa, những thành phần “ngốn” pin đáng kể.

iPhone sẽ sạc nhanh hơn và bạn vẫn có thể nhanh chóng tắt chế độ này để kiểm tra cuộc gọi hay tin nhắn quan trọng.

Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến tốc độ sạc

iPhone ấm lên khi sạc là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu quá nóng, iOS có thể tạm ngừng sạc để bảo vệ pin. Khi nhiệt độ trở lại mức an toàn, quá trình sạc sẽ tiếp tục.

Vì vậy, hãy đặt iPhone ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Bạn cũng có thể vào Cài đặt > Pin để xem pin từng bị tạm dừng sạc do quá nhiệt hay chưa.

Điều chỉnh cài đặt để sạc nhanh hơn

Những tính năng giúp tiết kiệm pin cũng đồng thời giúp sạc nhanh hơn:

Chế độ nguồn điện thấp: Giảm 5G, độ sáng, làm mới ứng dụng nền và tải tự động.

Chế độ tối: Dù mức tiết kiệm pin còn gây tranh cãi, bật chế độ tối khi sạc cũng không gây hại.

Giảm độ sáng màn hình: Màn hình là thành phần tiêu thụ nhiều năng lượng nhất, càng sáng, pin càng hao nhanh.

Chế độ tiết kiệm năng lượng của Apple giúp kéo dài tuổi thọ pin iPhone. Ảnh: CNET

Sạc tối ưu có thể đang “hãm” tốc độ

Tính năng Optimized Battery Charging giúp kéo dài tuổi thọ pin, nhưng cũng làm iPhone sạc chậm hơn, nhất là khi sạc lâu hoặc qua đêm.

Nếu đang cần sạc nhanh, bạn có thể tạm tắt tính năng này tại Cài đặt > Pin > Tình trạng pin.

Khi nào cần thay pin mới?

Nếu trong phần Tình trạng pin xuất hiện cảnh báo pin đã xuống cấp nghiêm trọng, đã đến lúc bạn nên cân nhắc thay pin. Pin chai không giữ được điện, vừa sạc chậm vừa tụt nhanh.

Với iPhone 15 series, chi phí thay pin chính hãng theo ước tính của Apple là khoảng 99 USD, tùy khu vực và gói bảo hành.

Sạc iPhone chậm không phải lúc nào cũng là lỗi phần cứng. Trong đa số trường hợp, chỉ cần thay đổi bộ sạc, thói quen sử dụng và vài thiết lập hệ thống, bạn đã có thể cải thiện đáng kể tốc độ sạc.

Những mẹo đơn giản này sẽ giúp iPhone luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn, dù là trong ngày làm việc bận rộn hay những chuyến đi dài.

(Theo CNET, Tom's Guide)