Dù hãng Hàn Quốc được cho là sẽ nâng cấp tốc độ sạc cho mẫu flagship tiếp theo - Galaxy S26 Ultra, các kết quả thử nghiệm nội bộ bị lộ ra cho thấy thời gian sạc của thiết bị này có thể không tạo được cú hích lớn như nhiều người kỳ vọng.

Mô hình Galaxy S26 Ultra. Ảnh: AndroidHeadline

Galaxy S26 Ultra: 75% pin trong 30 phút?

Trong nhiều năm qua, Samsung nổi tiếng là nhà sản xuất khá bảo thủ khi nói đến dung lượng pin và công suất sạc trên smartphone. Trong khi các đối thủ Trung Quốc liên tục đẩy giới hạn với sạc 80W, 100W hay thậm chí cao hơn, Samsung vẫn kiên định với chiến lược ưu tiên an toàn pin và độ bền lâu dài.

Theo các tin đồn xoay quanh dòng Galaxy S26, xu hướng này dường như vẫn tiếp tục. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có bước tiến về tốc độ sạc so với thế hệ trước, nhưng mức cải thiện đó có thể không đủ để khiến người dùng phải ngạc nhiên.

Nguồn tin rò rỉ nổi tiếng Ice Universe cho biết, Galaxy S26 Ultra có thể sạc lên đến khoảng 75% pin chỉ trong vòng 30 phút. Con số này đến từ các bài kiểm tra nội bộ của Samsung, được thực hiện trong điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt, nhiều khả năng là môi trường nhiệt độ lý tưởng nhằm đảm bảo kết quả ổn định nhất.

Dù Samsung chưa công bố chi tiết về các điều kiện thử nghiệm, đây vẫn là cách làm quen thuộc của hãng khi đánh giá hiệu suất pin. Kết quả đạt được được cho là nhờ việc Galaxy S26 Ultra sẽ hỗ trợ sạc có dây công suất 60W, tăng đáng kể so với mức 45W trên Galaxy S25 Ultra. Việc Samsung gần đây ra mắt củ sạc 60W mới cũng được xem là dấu hiệu gần như xác nhận cho nâng cấp này.

Chưa đủ để gây ấn tượng mạnh

Nếu thông tin trên là chính xác, Galaxy S26 Ultra rõ ràng vẫn sẽ sạc nhanh hơn nhiều đối thủ lớn. Chẳng hạn, iPhone 17 Pro Max với viên pin 5.088mAh chỉ đạt khoảng 64% pin sau 30 phút trong các bài thử nghiệm thực tế. So với Apple, Samsung vẫn giữ được lợi thế nhất định về tốc độ sạc.

Galaxy S25 Ultra vẫn chỉ dùng pin 5.000mAh. Ảnh: PhoneArena

Xét về con số thuần túy, Galaxy S26 Ultra thậm chí có thể vượt qua OnePlus 15 – mẫu điện thoại đạt khoảng 68% pin sau 30 phút.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng OnePlus 15 được trang bị viên pin cực lớn lên tới 7.300mAh. Điều này khiến sự so sánh trở nên tương đối, bởi dung lượng pin khác nhau sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ phần trăm sạc.

Vì vậy, dù 75% trong 30 phút nghe có vẻ ổn, nó vẫn khó có thể xem là đột phá trong bối cảnh thị trường hiện nay, nơi người dùng đã quen với những chiếc smartphone sạc gần đầy chỉ trong chưa tới nửa giờ.

Người dùng cần gì: pin “trâu” hay sạc “chớp nhoáng”?

Vấn đề cốt lõi nằm ở việc Samsung đang chọn một điểm cân bằng khá an toàn, nhưng cũng dễ gây hụt hẫng. Đối với nhiều người dùng, không nhất thiết phải có cả pin dùng hai ngày lẫn sạc đầy trong vài phút. Chỉ cần một trong hai yếu tố đó thực sự xuất sắc đã là đủ.

Có người sẵn sàng chấp nhận sạc chậm nếu pin đủ bền để trụ qua những ngày làm việc bận rộn nhất. Ngược lại, cũng có người không ngại pin chỉ đủ dùng trong ngày, miễn là có thể cắm sạc 10–15 phút trước khi ra ngoài buổi tối và yên tâm sử dụng tiếp.

Từ góc nhìn đó, Galaxy S26 Ultra dường như vẫn chưa thực sự nổi bật ở bất kỳ khía cạnh nào. Pin được cho là không tăng quá nhiều về dung lượng, trong khi tốc độ sạc 60W, dù tốt hơn trước, vẫn chưa thể gọi là “nhanh hàng đầu”.

Với vị thế của một trong những hãng smartphone lớn nhất thế giới, Samsung hoàn toàn có khả năng làm nhiều hơn thế. Người dùng không nhất thiết đòi hỏi mọi thông số phải đứng đầu bảng, nhưng họ mong chờ ít nhất một cải tiến đủ rõ ràng để cảm nhận được sự khác biệt trong sử dụng hàng ngày.

Nếu Galaxy S26 Ultra thực sự chỉ dừng lại ở mức “nhanh hơn một chút”, nó có thể khiến nhiều người cảm thấy đây là một bản nâng cấp an toàn, nhưng thiếu cảm xúc.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt, có lẽ Samsung sẽ cần mạnh dạn hơn: hoặc tăng đáng kể thời lượng pin, hoặc thực sự bứt phá về tốc độ sạc, để làm hài lòng những người dùng khó tính nhất.

(Theo PhoneArena, Macworld)