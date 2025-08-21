Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-884.XX, nhãn hiệu Mitsubishi, ngang nhiên đi ngược chiều tại Km117+250 trên tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Hành vi này khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc và lo ngại về nguy cơ mất an toàn.

Ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Ảnh cắt từ clip.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện vi phạm là ông Trần Như V.

Ngày 20/8, ông V. đã đến làm việc với cơ quan công an. Tại đây, tài xế V. thừa nhận hành vi vi phạm. Ông cho biết do lần đầu di chuyển qua khu vực này, không quen đường, chỉ sử dụng bản đồ trên điện thoại và không chú ý quan sát hệ thống biển báo nên đã rẽ trái và đi ngược chiều trên cao tốc.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Trần Như V. với hành vi: “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều”.