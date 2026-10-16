Việc trung vệ trẻ Ayden Heaven phải đá hậu vệ trái là nguyên nhân chính khiến Lisandro Martinez nổi giận với ban lãnh đạo MU.

Trung vệ người Argentina cho rằng, bố trí Heaven vốn sở trường đá trung vệ, thay Luke Shaw bị chấn thương trong chuyến làm khách Atletico Madrid cho thấy BLĐ chưa xây dựng được đội hình đủ mạnh để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Sau thất bại 0-2, Lisandro Martinez công khai chỉ trích Giám đốc bóng đá Jason Wilcox thiếu tham vọng, khiến nội bộ đội chủ sân Old Trafford chao đảo. Đến thứ Năm, anh đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị CLB phạt tiền.

Lisandro Martinez bức xúc khi Heaven bị xếp trái sở trường - Ảnh: FB

HLV Michael Carrick từng muốn chiêu mộ Lewis Hall của Newcastle trong kỳ chuyển nhượng hè để dự phòng cho Shaw, cầu thủ thường xuyên gặp chấn thương.

Tuy nhiên, sếp lớn tại Old Trafford cho rằng CLB không đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ.

Thay vào đó, MU chỉ chi 153 triệu bảng cho bộ ba tiền vệ Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos.

Shaw rời sân Old Trafford với những bước đi tập tễnh sau trận hòa Tottenham 1-1 tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Hậu vệ cánh trái kỳ cựu nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu vài tuần.

Một nguồn tin cho biết: "Martinez rất tức giận vì cậu ấy cho rằng việc phải để Ayden đá hậu vệ trái trong chuyến làm khách tại Madrid cho thấy đội hình thiếu hụt nhân sự đến mức nào.

Đội bóng không có đủ chiều sâu. Và trách nhiệm hoàn toàn thuộc về ban lãnh đạo".

Nguồn tin cũng khẳng định Martinez không trực tiếp chỉ trích Ayden Heaven.

Điều khiến anh bức xúc là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Arsenal bị yêu cầu thi đấu trái sở trường. Heaven gia nhập Quỷ đỏ vào tháng 2/2025 và đã có 26 lần ra sân cho CLB.