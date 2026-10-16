Lisandro Martinez gây chuyện khiến MU phải đổi kế hoạch chuyển nhượng, với thương vụ kép trị giá 140 triệu bảng, có thể diễn ra ngay tháng 1/2027.

Daily Mail cho hay, MU đang đẩy nhanh kế hoạch chiêu mộ 1 trung vệ ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông, tháng 1/2027, sau những chỉ trích lãnh đạo CLB, gây náo loạn của Lisandro Martinez.

MU được cho đẩy nhanh ký Jarrad Branthwaite từ Everton. Ảnh: Transfer News Live

Tờ Guardian cung cấp thêm, trung vệ người Argentina quyết định rời MU vào năm 2027 và đôi bên sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm.

Trước tình hình này, để không mất trắng Lisandro Martinez, MU buộc phải bán anh vào tháng 1 tới đây, đồng thời nhanh chóng mang về một trung vệ mới.

Báo chí Anh cho hay, cầu thủ được MU nhắm mang về Old Trafford ở chuyển nhượng giữa mùa là Jarrad Branthwaite của Everton, người mà họ 2 lần đưa ra lời đề nghị bất thành hồi mùa hè 2024. Hiện ‘Quỷ đỏ’ đã nối lại liên lạc với người đại diện của trung vệ 24 tuổi. Theo TEAMtalk, Everton định giá ngôi sao tuyển Anh, Branthwaite 80 triệu bảng.

Ngoài ra, còn một cái tên mà MU có thể ký hợp đồng vào tháng Giêng là hậu vệ trái Adrien Truffert. Nhưng Bournemouth đưa ra một cái giá rất cao cho bất cứ đội bóng nào muốn chiêu mộ cầu thủ của mình: 60 triệu bảng.

Liverpool cũng đưa Adrien Truffert vào tầm ngắm. Ảnh: TEAMtalk

Như vậy, nếu thực hiện thương vụ kép, MU dự kiến phải tốn tới 140 triệu bảng để giải quyết những vấn đề nơi hàng thủ.

Không khí tại Nhà hát của những giấc mơ lúc này khá ảm đảm, có phần bị chia rẽ. Theo báo chí Anh, một số cầu thủ kỳ cựu trong phòng thay đồ MU đồng quan điểm với Lisandro Martinez, thấy rằng lãnh đạo CLB đã không bổ sung lực lượng đến nơi đến chốn khiến đội bóng không đủ lực để tranh đua.

MU hiện tại đang xếp thứ 13 Ngoại hạng Anh, khi mới chỉ giành được 1 trận thắng (3 hòa, 2 thua), với 6 điểm sau 6 trận. Tổng cộng, ‘Quỷ đỏ’ do Carrick dẫn dắt đã thua 4/9 trận đầu tiên trên mọi đấu trường mùa này.

Tương lai Carrick tại Old Trafford hiện rất bấp bênh, với Conte nổi lên là ứng viên tiềm năng có thể thế chỗ.