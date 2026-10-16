HLV Conte được cho sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình MU, nếu được chọn thay Carrick ngồi ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.

Tương lai của Michael Carrick tại MU đang bị đặt dấu hỏi lớn, bởi chuỗi kết quả tệ hại từ đầu mùa. ‘Quỷ đỏ’ hiện xếp thứ 13 Ngoại hạng Anh, khi chỉ được 6 điểm sau 6 trận (1 thắng, 3 hòa và 2 thua). Họ cũng đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh ngay trận ra quân. Tại mặt trận Cúp C1, MU vừa để thua trắng 0-2 Atletico Madrid ở lượt trận thứ 2.

Từ chỗ được kỳ vọng có mùa giải mới bùng nổ cùng MU, Carrick trở thành HLV đầu tiên có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Premier League mùa này.

Conte là một HLV rất cá tính, từng dẫn dắt Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: Transfer News Live

Các nguồn tin cho hay, MU xem xét tìm đến cựu thuyền trưởng Chelsea, Antonio Conte, nếu buộc phải ra quyết định khó khăn: sa thải Carrick. Người ta không loại trừ, một kết quả tệ hại khác của MU trên sân Leeds vào cuối tuần này có thể khiến lãnh đạo 'Quỷ đỏ' họp gấp.

Sportbible nhận định, nếu Conte được chọn thay Carrick, nhà cầm quân người Italia sẽ thực hiện nhiều thay đổi trong đội hình MU để giúp họ thay đổi tình thế.

Nhiều khả năng, Conte sẽ chuyển MU sang sơ đồ 3-4-3 ưa thích, với 3 trung vệ, trong đó Harry Maguire cùng De Ligt, người sắp trở lại sau chấn thương, được nhắc đến, cùng một mục tiêu mớim (có thể là Nico Schlotterbeck từ Dortmund), sau khi Lisandro Martinez vừa gây ồn ào với những phát biểu gẫy ‘nhiễu’ nội bộ. Và Conte cũng sẽ giải quyết điểm yếu của MU ở nơi hậu vệ cánh.

Đáng chú ý, nếu Conte thực sự thay Carrick, hoặc một nhà cầm quân mới xuất hiện, không loại trừ Bruno Fernandes và MU có thể khép lại mối lương duyên, với thỏa thuận đôi bên sẽ hết hạn vào mùa hè năm sau.

Thay vào đó, Kobbie Mainoo trở lại đội hình xuất phát, cùng tân binh Carlos Baleba. Trong khi nơi hàng công, Conte có thể mang về một trung phong mới, kết hợp cùng Cunha và Mbeumo ở 2 bên cánh.

Tuy nhiên, vẫn còn phải chờ xem liệu lãnh đạo MU có sa thải Carrick, hay lựa chọn kiên nhẫn, cho cựu tiền vệ cơ hội để thay đổi tình thế ở Old Trafford.