Ghi nhận nhanh tại hệ thống Điện Máy Xanh, model máy lọc nước Karofi S695 đang trở thành một trong những sản phẩm được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng đáp ứng tốt nhu cầu nước sạch, dễ sử dụng và phù hợp với sinh hoạt gia đình hiện đại.

Chọn an tâm song hành cùng sự tiện lợi

Tâm lý chung của người đi mua hàng dịp cận Tết là muốn sắm sửa một lần dùng cho cả năm, thậm chí nhiều năm. Vì thế, tiêu chuẩn chọn máy lọc nước giờ đây khắt khe hơn nhiều.

Chị Thu Trang (Hà Nội), một khách hàng vừa mua Karofi S695 tại Điện Máy Xanh chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thường đun nước hoặc mua nước đóng bình, nhưng vừa bất tiện vừa không dám đảm bảo về chất lượng nước trong bình. Cuối năm quyết định đầu tư máy lọc nước để cả nhà dùng lâu dài, ưu tiên nhất vẫn là sự yên tâm về chất lượng từ thương hiệu. Được tư vấn của nhân viên, tôi lựa chọn Karofi S695 vì hệ 12+1 lõi lọc Smax cho hiệu suất lọc sạch vượt trội, nguồn nước đầu ra đạt chuẩn nước khoáng thiên thiên và nước đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do Bộ Y tế kiểm nghiệm”.

Máy lọc nước Karofi S695 sở hữu hệ thống 12+1 lõi thế hệ mới. Nguồn: Karofi

Với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, nhu cầu về nguồn nước sạch - an toàn, ổn định và kiểm soát được chất lượng càng rõ nét hơn. Đây cũng là lý do Karofi S695 được nhiều người lựa chọn trong dịp mua sắm cuối năm, khi bài toán “đầu tư một lần, dùng bền lâu” trở nên quan trọng hơn.

“Từ khi mua máy lọc nước Karofi S695, tôi yên tâm hơn hẳn về nước sạch sử dụng cho cả nhà, đặc biệt cho bé và ông bà. Nhờ ứng dụng Aiotec thông minh trên điện thoại, tôi dễ dàng theo dõi chất lượng nước hằng ngày, chu kỳ thay lõi và có thể liên hệ kỹ thuật khi cần, đảm bảo nguồn nước sạch - an toàn luôn được duy trì”, chị Anh Thư (Hải Phòng) chia sẻ.

Công nghệ AioTec cho người dùng dễ dàng kiểm soát chất lượng nước hằng ngày bằng điện thoại. Nguồn: Karofi

Chứng nhận uy tín - bảo chứng cho nguồn nước sau lọc

Theo giới sành công nghệ, Karofi S695 giữ nhiệt tốt trên thị trường là nhờ cấu hình vượt trội so với mức giá. Máy sở hữu hệ thống 12+1 lõi lọc Smax. Điểm "đắt giá" nhất nằm ở khả năng tạo nước giàu hydro-ion kiềm, hướng tới nâng cao sức khoẻ người dùng.

Đại diện nhãn hàng cũng nhấn mạnh, việc đạt được chứng nhận NSF/ANSI 58 (tiêu chuẩn của Mỹ dành cho các hệ thống lọc nước uống bằng công nghệ thẩm thấu ngược) và QCVN 6-1:2010/BYT không phải dễ dàng mà cần qua một quá trình đánh giá và kiểm nghiệm khắt khe và dài hạn, giúp người dùng yên tâm sử dụng sản phẩm.

Máy lọc nước Karofi S695 đạt chứng nhận NSF/ANSI 58 và QCVN 6-1:2010/BYT

Thiết kế tinh tế, phù hợp không gian sống hiện đại

Không chỉ chú trọng đến công năng, Karofi S695 còn ghi điểm nhờ thiết kế tinh tế và tối giản, mang lại cảm giác chắc chắn và hiện đại. Sự kết hợp giữa mặt kính cường lực và chất liệu nhôm sáng bóng tạo điểm nhấn thẩm mỹ, giúp sản phẩm dễ dàng hòa hợp với nhiều không gian bếp khác nhau.

Anh Tuấn (TP.HCM), khách hàng mua máy trong chương trình ưu đãi cuối năm với chính sách bảo hành tới 36 tháng cho biết: “Tôi chọn Karofi S695 vì thấy máy dễ dùng, không quá phức tạp vì gia đình đông người, có trẻ nhỏ và ông bà. Đặc biệt, thiết kế máy cũng khá ấn tượng với mặt kính cường lực phối nhôm sáng bóng hiện đại tạo nên điểm nhấn tao nhã cho không gian. Mua cuối năm còn được hưởng các chính sách ưu đãi nữa, vừa tiện - vừa rẻ - vừa đẹp, rất xứng đáng để mang về tặng người thân trong gia đình dịp năm mới!”

Máy lọc nước Karofi S695 với thiết kế tinh tế giúp nâng tầm không gian sống

Karofi S695 không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết thực về việc tối ưu nguồn nước sạch hằng ngày mà còn phù hợp với tâm lý mua sắm cuối năm: an tâm - tiện lợi - đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Hiện sản phẩm đang được phân phối rộng rãi tại hệ thống Điện Máy Xanh, đi kèm chính sách bảo hành lên đến 36 tháng cùng các chương trình ưu đãi đặc biệt, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận giải pháp nước sạch an toàn cho gia đình.