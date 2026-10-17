Độ bền, công nghệ, hạ tầng sạc và chi phí vận hành từng là rào cản khiến nhiều người Việt e ngại ô tô Trung Quốc. Sự xuất hiện của bộ đôi Geely EX5 EV và EX5 EM-i đang góp phần xóa định kiến, thay đổi góc nhìn bằng những giá trị thực tế.

Với nền tảng khung gầm toàn cầu GEA và hệ truyền động điện 11-in-1 hiệu suất cao, khối động cơ 218 PS cùng mô-men xoắn 320 Nm giúp EX5 EV tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ mất 6,9 giây. Sức mạnh này đã được kiểm chứng qua hàng vạn kilômét trải nghiệm thực tế của nhiều chủ xe.

Anh Đặng Văn Diện (Hà Nội), chủ xe EX5 EV, chia sẻ ban đầu anh chỉ định "tìm hiểu cho biết” nhưng đã bị chinh phục ngay lần đầu nhấn ga. Sau 9 tháng đồng hành cùng chiếc xe này với hơn 14.000 km, anh Diện ấn tượng với khả năng bứt tốc dứt khoát trên cao tốc. Trải nghiệm trên những cung đường đèo dốc như Hà Giang, hệ thống phanh tái sinh thông minh của Geely EX5 giúp việc đổ đèo nhàn nhã, an toàn mà vẫn tối ưu thu hồi năng lượng.

Đồng quan điểm, anh Đinh Đức Duy - chủ xe EX5 EV - cũng đánh giá cao khả năng bứt tốc vượt xe trong khoảng ngắn rất dứt khoát cũng như sự chủ động khi đổ đèo nhờ phanh tái sinh.

Anh Đinh Đức Duy - chủ xe Geely EX5.

Song song với bản thuần điện, phiên bản plug-in hybrid Geely EX5 EM-i lại là "vũ khí" xoá đi nỗi lo trạm sạc hay tầm vận hành đường dài. Được trang bị hệ thống E-Motive Intelligence (EM-i) kết hợp động cơ 1.5L và mô-tơ điện, Geely EX5 EM-i sở hữu kỷ lục Việt Nam với tổng quãng đường di chuyển đạt 1.823,7 km chỉ sau một lần nạp đầy bình xăng 51 lít và sạc đầy pin LFP. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở điều kiện hỗn hợp chỉ 3,02 lít/100 km, giúp giảm chi phí nhiên liệu cho một hành trình xuyên Việt (khoảng 1.800 km) chỉ hết khoảng 1,53 - 1,55 triệu đồng (tính theo đơn giá xăng E10 RON 95 hiện tại là 28.250 VNĐ/lít). Với bản thuần điện EX5 EV, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 10,95 kWh/100 km giúp tiết kiệm tới 80% chi phí so với xe xăng cùng phân khúc.

Anh Đỗ Mạnh Cường (Thanh Hóa), chủ xe Geely EX5 EM-i, cho biết chính kỷ lục hành trình hơn 1.800 km là động lực khiến anh quyết định "xuống tiền". Do đặc thù công việc phải di chuyển liên tỉnh giữa Thanh Hóa và Bình Định (cũ), anh Cường nhận thấy mẫu xe đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển.

Kỷ lục quãng đường hơn 1.800 km của Geely EX5 EM-i đã khiến anh Đỗ Mạnh Cường “chốt đơn” rất nhanh.

Đi lại hàng ngày trong đô thị dưới 100 km, anh Cường chỉ cần sạc điện ở nhà và chiếc xe vận hành hoàn toàn thuần điện, không tốn một giọt xăng. Khi đi xa hoặc leo đèo, hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0 tự động phối hợp giữa động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện vận hành mượt mà. Anh Đỗ Mạnh Cường cũng đánh giá cao hệ thống ADAS với tính năng kiểm soát hành trình thông minh ICC (giữ khoảng cách, duy trì làn và tự động chuyển làn), giúp việc tự lái trên cao tốc trở nên cực kỳ nhàn hạ.

Geely EX5 có mức tiêu thụ năng lượng rất tiết kiệm.

Anh Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội), chủ xe Geely EX5 sau một năm sử dụng, cho biết chi phí bảo dưỡng ở mốc 10.000 km chưa tới 1 triệu đồng. Một chủ xe khác cũng chia sẻ chỉ tốn 400.000 đồng để thay lọc gió điều hòa. Nếu chủ động sạc tại nhà, chi phí vận hành xe thậm chí còn thấp hơn xe máy tay ga chạy xăng.

Bên cạnh chi phí tiết kiệm, Geely EX5 ghi điểm nhờ khoang cabin rộng rãi, sàn sau phẳng và hàng ghế trước tích hợp massage, làm mát cùng bệ tì chân. Nhiều chủ xe đánh giá đây là không gian di động lý tưởng cho gia đình. Đặc biệt, anh Nguyễn Mạnh Cường cho biết những chuyến đi Hà Giang bằng EX5 êm ái, yên tĩnh hơn hẳn, giúp anh không còn mệt mỏi như khi lái xe xăng trước đây.

Geely EX5 là một "không gian di động hoàn hảo" với gia đình anh Mạnh Cường.

Ngoài ra, tính năng phát điện V2L công suất 6,6 kW trên bản EM-i còn biến chiếc xe thành "ổ cắm khổng lồ" rất tiện lợi cho các chủ xe trong những chuyến dã ngoại.

Bài toán hạ tầng sạc công cộng cũng được Geely giải quyết nhờ sự hợp tác chiến lược giữa Tasco Auto, VETC cùng các đối tác như ESKY và Ford. Mạng lưới sạc liên thông phủ khắp toàn quốc hiện đạt hơn 800 trạm, gần 1.400 trụ (gần 900 trụ sạc nhanh DC) và hơn 1.500 cổng sạc. Mọi thao tác định vị trạm, kiểm tra súng sạc và thanh toán tự động đều có thể thực hiện dễ dàng qua nền tảng VETC Trạm sạc. Đặc biệt, chủ xe Geely được hưởng ưu đãi giảm 35% giá sạc tại ESKY, đưa chi phí thực tế xuống chỉ còn 4.550 VNĐ/kWh.

Với khối pin LFP 8 lớp an toàn cùng tầm vận hành 495 km (NEDC), anh Lương Vương Anh (Hà Nội) xác nhận sau hành trình thực tế hơn 300 km từ Hà Nội lên Hà Giang, xe EX5 EV của anh vẫn còn tới 32% pin, chứng minh chỉ số dung lượng của xe rất chuẩn xác và "pin rất thật".

Chất lượng xe quốc tế kết hợp cùng mạng lưới 80 xưởng dịch vụ Carpla Service, chế độ bảo hành tới 8 năm và hệ sinh thái Tasco Auto đã đưa Geely EX5 & Geely EX5 EM-i trở thành một trong những giải pháp di chuyển toàn diện hàng đầu trong phân khúc. Màn bứt phá của Geely EX5 cũng cho thấy khi giá trị thực tế vượt kỳ vọng, định kiến sẽ tự khắc biến mất.

Bích Đào