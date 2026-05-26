Với nhiều người, đây không chỉ là nơi chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương, mà còn là tài sản có khả năng tạo dòng tiền trong thời gian chưa sử dụng thường xuyên.

“Món hời” cho ngày trở về

Cùng chồng từ Australia về Việt Nam để hoàn tất thủ tục thanh toán căn liền kề tại khu Bạch Vân, chị Đoàn Lương Duyên nhanh chóng quyết định mua thêm một căn song lập tại khu Đảo Ngọc ngay sau khi trực tiếp xem sa bàn dự án.

Chị Đoàn Lương Duyên (giữa) đang trò chuyện cùng chồng về kế hoạch an cư tại Vinhomes Hải Vân Bay sau khi về hưu

Trước đó, vợ chồng chị đã từng trải nghiệm “chuẩn sống Vinhomes” tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng tiêu chuẩn quản lý vận hành chuyên nghiệp của chủ đầu tư là yếu tố giúp gia đình chị dễ dàng đưa ra quyết định sở hữu ngôi nhà tại Vinhomes Hải Vân Bay.

Chị Duyên tiết lộ, hai bất động sản được mua để phục vụ hai mục tiêu hoàn toàn khác nhau.

“Hai năm tới vợ chồng tôi sẽ về Việt Nam nghỉ hưu. Căn tại khu Bạch Vân với lợi thế tiếp cận giao thương sẽ đưa vào khai thác thương mại dịch vụ để tạo dòng tiền hàng tháng. Căn biệt thự Đảo Ngọc sẽ là nơi an cư, dưỡng lão lý tưởng nhất”, chị chia sẻ.

Vị khách hàng Việt kiều từ Australia cho biết, tại đất nước chuột túi, do đặc thù địa lý và dân cư, thị trường hiếm khi xuất hiện những dự án đô thị ven biển có quy mô lớn, quy hoạch đồng bộ và tích hợp đầy đủ tiện ích như Vinhomes Hải Vân Bay. Với chị, mức giá khoảng 600.000 USD cho một căn biệt thự sát biển, pháp lý lâu dài tại Đảo Ngọc “là một món hời thực sự”.

“Nếu cùng vị trí và diện tích như vậy tại Australia, giá sẽ không dưới 1,5 triệu USD. Vì thế, nếu không quyết định sớm, tôi có thể không còn cơ hội sở hữu một bất động sản vịnh biển đẹp như tại Đảo Ngọc”, chị nói.

Chưa có kế hoạch hồi hương, song chị Mỹ Vân, Việt kiều Canada, đồng thời là một YouTuber sở hữu kênh gần 60.000 lượt theo dõi, vẫn mang đến góc nhìn của người đã quen với các tiêu chuẩn sống quốc tế.

“Đến Vinhomes Hải Vân Bay, tôi thực sự phải thốt lên rằng nơi này còn đẹp hơn cả từ đẹp”, chị Vân chia sẻ.

Chị Mỹ Vân (thứ 3 từ trái sang) tại Văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay

Theo chị, sức hút của dự án không chỉ nằm ở địa thế “tựa sơn hướng thủy” hay cảnh quan vịnh biển hiếm có, mà còn ở cách dự án được quy hoạch như một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh - điều không dễ tìm thấy ở nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng riêng lẻ.

“Là một nhà đầu tư, tôi nhìn vào giá trị sử dụng thực tế nhiều hơn cảm xúc. Hệ tiện ích đồng bộ, khả năng kết nối, thương hiệu vận hành và tiềm năng tăng trưởng mới là những yếu tố khiến tôi đặc biệt quan tâm”, chị Vân nhấn mạnh.

Chị Vân tiết lộ, sau khi đăng tải video trải nghiệm dự án trên kênh cá nhân, nhiều bạn bè và khán giả ở nước ngoài đã liên hệ nhờ hỗ trợ booking sản phẩm.

Khu Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu địa thế “tựa sơn hướng hải”

Hút dòng kiều hối nhờ lợi thế độc bản và chuẩn sống quốc tế

Theo dữ liệu giao dịch tại Vinhomes Hải Vân Bay, dòng vốn từ khách hàng Việt kiều hiện chiếm khoảng 8-10% tại mỗi sàn phân phối.

Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc sàn SSM, cho biết nhóm khách Việt kiều thường có “gu” rất cao do đã trải nghiệm nhiều dòng bất động sản xa xỉ trên thế giới. Nhưng với họ, những dự án sở hữu địa thế “lưng tựa núi, mặt hướng biển” như Vinhomes Hải Vân Bay lại cực kỳ hiếm.

“Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam nên được nhiều Việt kiều lựa chọn làm bến đỗ khi hồi hương. Nhìn vào Vinhomes Hải Vân Bay, họ hình dung rất rõ cuộc sống tương lai. Vì thế, khách Việt kiều thường ra quyết định khá nhanh”, ông Đức Anh nói.

Theo ông, nhiều khách hàng Việt kiều xem đây không chỉ là nơi để trở về và tận hưởng cuộc sống ý nghĩa mà còn là tài sản có thể khai thác ngay. Trong thời gian chưa hồi hương, bất động sản hoàn toàn có thể vận hành lưu trú hoặc kinh doanh dịch vụ nhờ lợi thế của Đà Nẵng - thị trường du lịch sôi động quanh năm trên hành lang di sản miền Trung.

“Đại đô thị còn nằm kế bên cảng Liên Chiểu và Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng nên có thể đón đầu nhu cầu về không gian lưu trú, giải trí và văn phòng cao cấp cho các chuyên gia, giới thượng lưu và doanh nhân quốc tế”, ông Đức Anh bổ sung.

Đại diện kinh doanh của Minh Minh Group cũng cho biết, đơn vị vừa chốt hai giao dịch biệt thự và liền kề cho khách Việt kiều Đức. Theo vị này, các khách hàng đều đánh giá cao dự án bởi vị trí hiếm có, khí hậu ôn hoà quanh năm cùng tiện ích hiện đại.

Vịnh biển riêng tuyệt đẹp cùng chuẩn sống quốc tế giúp Vinhomes Hải Vân Bay chinh phục khách hàng Việt kiều

Trong bối cảnh quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm, các đại đô thị quy mô lớn, quy hoạch bài bản, pháp lý lâu dài và khả năng vận hành thực tế đang trở thành lựa chọn hàng đầu với dòng tiền Việt kiều.

Với nhiều kiều bào, quyết định sở hữu bất động sản tại Vinhomes Hải Vân Bay không đơn thuần là mua một căn nhà ven biển. Đó còn là sự chuẩn bị cho hành trình trở về quê hương, đồng thời nắm giữ một tài sản có khả năng tạo giá trị dài hạn.

(Nguồn: Vinhomes)