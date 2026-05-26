Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, trên địa bàn phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm đa số với 46 dự án.

Trong đó, có 39 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng khu vực quanh hồ Tây và các phường Quảng An, Nhật Tân, Thụy Khuê.

Trong tổng số hơn 96ha đất dự kiến thu hồi, riêng dự án cầu Tứ Liên chiếm khoảng 24ha, lớn nhất trong danh mục.

Hàng loạt tuyến đường sẽ được mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh hay tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ.

Nhiều dự án giao thông quan trọng khác cũng xuất hiện trong danh mục, như xây dựng cầu Tứ Liên, mở rộng đường Tô Ngọc Vân theo quy hoạch, tuyến đường ven hồ Tây từ chùa Kim Liên đến khách sạn Thắng Lợi hay tuyến từ số nhà 552 Lạc Long Quân đến Công viên nước Hồ Tây.

Một góc phường Tây Hồ nhìn từ trên cao. Ảnh: Hồng Khanh

Bên cạnh hạ tầng giao thông, hồ Tây tiếp tục là trọng tâm chỉnh trang đô thị với hàng loạt dự án cải tạo môi trường, bổ cập nước và xây dựng không gian công cộng.

Thành phố dự kiến triển khai hàng loạt dự án như cải tạo môi trường hồ Quảng Bá, hồ Tứ Liên, xây dựng hạ tầng và vườn hoa hồ Đầm Bảy, bổ cập nước hồ Tây từ Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây về hồ Sen, lắp đặt tuyến ống bổ cập nước hồ Tây đoạn từ Võ Chí Công đến phố Nhật Chiêu.

Ngoài hạ tầng kỹ thuật, nhiều công trình văn hóa, di tích cũng được đưa vào kế hoạch đầu tư như tu bổ đình Nhật Tân, đền Cố Lê, đình Hồ Khẩu, chùa Mật Dụng, cụm di tích đền Dực Thánh - đền Nghĩa Dũng - đình Nghi Tàm hay khu vực bảo vệ I di tích Phủ Tây Hồ.

Ở lĩnh vực giáo dục, phường Tây Hồ dự kiến xây dựng Trường tiểu học Xuân La 2, trường THPT tại ô đất 2 THPT1/MN3 phường Nhật Tân, đồng thời triển khai dự án Trường THCS tư thục Chìa Khóa Vàng theo hình thức vốn ngoài ngân sách.

Danh mục dự án mới đăng ký cũng đáng chú ý với nhiều tuyến đường tiếp tục được mở rộng tại Quảng An, Lạc Long Quân và Nguyễn Hoàng Tôn. Trong đó có tuyến ngõ 52 Tô Ngọc Vân, tuyến đường tiếp giáp phía sau trụ sở UBND phường Quảng An cũ đến ngõ 9 Đặng Thai Mai hay dự án giải phóng mặt bằng, dựng hàng rào chống lấn chiếm tại Ao Thùy Dương.

Đáng chú ý trong nhóm dự án ngoài ngân sách là dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề do Công ty TNHH Thành phố Mặt trời đề xuất, với diện tích thu hồi dự kiến hơn 19ha. Bên cạnh đó là dự án công viên cây xanh kết hợp nhà điều hành, tổ chức sự kiện phục vụ vui chơi giải trí công cộng tại tổ 24 cụm Tây Hồ.

Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng 8 bến thủy nội địa với diện tích khoảng 7,3ha theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.