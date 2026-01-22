MV ''Đất nước hôm nay'' của NSND Quốc Hưng và Nguyễn Thu Hằng:

NSND Quốc Hưng chia sẻ từng hát với các ca sĩ nữ như Lan Anh, Tân Nhàn, Anh Thơ, Phương Nga… nhưng lần này quyết định mời Thu Hằng (sinh năm 1995) - giảng viên trẻ khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam kém đến 25 tuổi bởi thời gian gần đây nữ ca sĩ có kỹ thuật thanh nhạc tốt hơn đặc biệt khả năng truyền đạt cho học sinh khá hiệu quả.

‘’Hai thầy trò chúng tôi kết hợp thu Đất nước hôm nay hết sức nhẹ nhàng làm sao giọng hát hòa quyện, không dùng kỹ thuật gì ghê gớm cả. Phần hợp xướng đều là học trò khoa thanh nhạc. Các em dựng bè, dựng phối thuộc bài rất nhanh”.

NSND Quốc Hưng cho biết việc nhận lời thể hiện Đất nước hôm nay trước hết xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với Nguyễn Thành Trung. Trước đó, anh từng đồng hành và sản xuất 3 album âm nhạc cho nhạc sĩ này và đều đạt hiệu quả nghệ thuật tích cực.

“Khi Nguyễn Thành Trung chia sẻ ý tưởng viết một tác phẩm về đất nước nhân dịp Đại hội Đảng, tôi hoàn toàn ủng hộ. Chính tôi cũng góp ý để tác phẩm mở rộng về cấu trúc, không chỉ viết cho một giọng nam mà có thêm giọng nữ song ca và hợp xướng, nhằm tạo nên một chỉnh thể âm nhạc đồ sộ, đa thanh và giàu khả năng biểu đạt’’ - NSND Quốc Hưng nói.

Theo nam nghệ sĩ sinh năm 1970, điểm khác biệt lớn của Đất nước hôm nay so với nhiều tác phẩm chính luận, sử thi anh từng thể hiện nằm ở tư duy cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc. Bản thảo ban đầu của tác phẩm dài hơn 15 phút với nhiều ý tưởng và chất liệu. Sau khi trao đổi cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSND Phạm Ngọc Khôi, ê-kíp thống nhất rút gọn tác phẩm xuống khoảng hơn 8 phút.

“Cắt đi những phần tâm huyết là điều rất tiếc nhưng nếu tác phẩm quá dài khó ai có thể nghe trọn vẹn, kể cả người biểu diễn”, NSND Quốc Hưng chia sẻ. Sau khi thống nhất cấu trúc, quá trình phối khí được thực hiện kỹ lưỡng qua nhiều phương án, trước khi chốt bản cuối cùng của nhạc sĩ Dương Đức Thụy.

Nhạc sĩ Kiên Ninh - người chịu trách nhiệm phần thu âm cho biết tác phẩm lần này dài, nhiều đoạn, nội dung lại chuyển tải nhiều thông điệp nên cũng lo lắng, băn khoăn. ‘’Tôi đã bàn với NSND Quốc Hưng tính toán lại từng chút một, chỗ nào solo, chỗ nào dùng bè hợp xướng sao cho hiệu quả, dễ nghe nhưng vẫn phải có sự hào sảng và hoành tráng trong đó.

Chưa bao giờ tôi thu một tác phẩm lại tốn nhiều thời gian đến thế. Ca sĩ Thu Hằng rất chỉn chu, ngoài phần solo còn tham gia hát cùng dàn hợp xướng để phần tổng thể dày hơn, đầy đặn hơn. Đây là sản phẩm hội tụ nhiều thứ và tôi thấy vui vì được tham gia quá trình này cũng như được nhìn thấy thành quả ấy’’ - nhạc sĩ Kiên Ninh nói.

Trước câu hỏi của VietNamNet về việc lựa chọn thể loại trường ca để viết tác phẩm mới lần này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung có thấy mình mạo hiểm vì anh không được đào tạo bài bản về thanh nhạc, học về âm nhạc và chỉ là ‘tay ngang’ lấn sân sang viết nhạc?

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết trước khi viết một tác phẩm lớn anh nghĩ nếu chỉ cảm xúc thôi là chưa đủ. ‘’Tôi phải dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, đọc tài liệu và tìm cách chuyển tải ngôn ngữ sao cho mọi người đều dễ nghe và dễ hiểu. Trước đây, tôi từng viết các ca khúc về chủ đề Hà Nội, A50, A80… nhưng đều là tác phẩm đơn, chỉ 4–5 phút, thường viết một màu, một mô-típ giai điệu.

Với tác phẩm này, tôi đau đáu làm sao chuyển tải được nội dung đất nước theo chiều lịch sử, vừa hiện đại vừa đồng đại. Sau đó tôi mới tham khảo cách thức sáng tác các trường ca, hợp xướng… rồi bắt tay vào viết từng phần. Nhờ sự đóng góp của NSND Quốc Hưng, NSND Ngọc Khôi và bạn bè, tác phẩm được tinh chỉnh, cắt đi một nửa’’.

