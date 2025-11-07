Sáng 7/11, khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam gặp gỡ báo thông tin về chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi, tri ân những cống hiến to lớn của người thầy tài hoa, GS. NSND Trung Kiên cho nền âm nhạc nước nhà và đặc biệt là cho lĩnh vực giảng dạy, đào tạo thanh nhạc. Buổi gặp diễn ra trong căn phòng quen thuộc, nơi NSND Trung Kiên từng gắn bó suốt nhiều năm giảng dạy và chấm thi.

Theo NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ý tưởng tổ chức một chương trình tri ân dành cho NSND Trung Kiên đã được khoa Thanh nhạc ấp ủ từ nhiều năm trước.

Các nghệ sĩ tại buổi gặp gỡ báo chí.

"Cách đây khoảng 8 năm, khi thầy còn sống, chúng tôi đã bàn bạc, lên kịch bản, phân công người hát, dàn dựng sân khấu, thậm chí dàn nhạc đã bắt đầu tập luyện. Nhưng đúng lúc chuẩn bị thực hiện thì thầy phải vào viện cấp cứu nên đành tạm hoãn.

Không nản lòng, tập thể giảng viên lại khởi động dự án tri ân lần thứ hai. Lần đó, mọi khâu đã hoàn tất gần như trọn vẹn, chỉ chờ ngày tổ chức thì thầy lại lâm bệnh nặng. Lần này thầy không qua khỏi. Với chúng tôi, đó là nỗi mất mát quá lớn", NSND Quốc Hưng nghẹn ngào.

NSND Quốc Hương cho biết, khi thầy Trung Kiên mất, tinh thần của toàn khoa gần như suy sụp: "Thầy là trụ cột, là chỗ dựa chuyên môn lớn nhất của chúng tôi. Cùng với thầy Quang Thọ, thầy Trung Kiên đã giữ cho ngọn lửa thanh nhạc Việt Nam cháy mãi. Sau đó, phải mất nhiều năm, khoa Thanh nhạc mới dần ổn định lại hoạt động, chúng tôi tổ chức đêm nhạc này. Đối với chúng tôi, thầy Trung Kiên không chỉ là biểu tượng về tài năng mà còn là người truyền cảm hứng, là điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ giảng viên, ca sĩ. Mỗi khi nhắc đến thầy, ai trong chúng tôi cũng thấy lòng mình ấm lại, thấy nghề nghiệp trở nên thiêng liêng hơn".

NSND Quang Thọ không giấu được niềm xúc động khi nhắc tới NSND Trung Kiên. Với ông, đó không chỉ là một người thầy tài năng mà còn là người anh, người đồng nghiệp từng kề vai sát cánh trong suốt nhiều năm tháng.

NSND Quang Thọ nhớ lại có dịp hai người cùng nhau biểu diễn ở Thụy Điển và Đan Mạch: "Hồi ấy, chúng tôi là đồng nghiệp, cùng đứng trên sân khấu quốc tế. Tôi nhớ mãi hình ảnh thầy Trung Kiên khi cất giọng hát, khán giả đều đứng dậy vỗ tay, reo hò. Họ không chỉ ngưỡng mộ giọng hát mà còn cảm nhận được tinh thần Việt Nam qua từng câu ca.

Một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất là Người đi săn máy bay - ca khúc mà thầy Trung Kiên biểu diễn với kỹ thuật điêu luyện, mô phỏng cả âm thanh tiếng súng, tiếng máy bay, khiến khán giả nước bạn vô cùng phấn khích. Người ta vỗ tay không ngớt. Đó là niềm tự hào không chỉ của thầy, mà của cả nền âm nhạc Việt Nam thời ấy", NSND Quang Thọ xúc động nói.

Trong khi đó, NSƯT Lan Anh xúc động kể, thời còn là sinh viên, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, thầy Trung Kiên nhiều lần giúp đỡ, thậm chí cho cô tiền tiêu vặt.

"Với thầy, đó chỉ là món quà nhỏ nhưng với tôi thì vô cùng lớn lao. Thầy là người luôn lặng lẽ quan tâm học trò, không bao giờ khen trước mặt nhưng sau này tôi mới biết thầy tự hào về mình, điều ấy khiến tôi vô cùng hạnh phúc", cô nói.

Lan Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với người thầy đã truyền cho cô không chỉ kiến thức thanh nhạc mà còn niềm tin, nghị lực để theo đuổi nghệ thuật. “Những thành công hôm nay, phần lớn là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy. Đó là hành trang quý giá nhất trong đời nghệ sĩ của tôi", cô nói.

Lời ca còn mãi diễn ra tại Phòng hoà nhạc lớn Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam vào 20h ngày 16/11 và không bán vé. Chương trình gồm 3 phần, khái quát sự nghiệp, cống hiến của GS. NSND Trung Kiên đối với âm nhạc nước nhà và vai trò giảng dạy, đào tạo thanh nhạc của Việt Nam. Đồng thời cho thấy sự tiếp nối di sản âm nhạc của người thầy, người nghệ sĩ lừng danh. Phần 1 - Nguồn cội của thanh nhạc bác học, gồm các tác phẩm cổ điển châu Âu, là nền tảng trong quá trình giảng dạy của GS. NSND Trung Kiên như: Chiều hải cảng (nhạc Nga), Cánh đồng Nga (nhạc Nga), Carmen - Habanera (G.Bizet), Caruso (Lucio Dalla)... Phần 2 - Dòng chảy âm nhạc cách mạng, gợi nhớ những tác phẩm âm nhạc gắn liền với tên tuổi của GS. NSND Trung Kiên như: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiệt Tường), Bài ca Trường Sơn (Trần Chung), Gửi nắng cho em (nhạc Phạm Tuyên, thơ Bùi Văn Dung), Dáng đứng Việt Nam (nhạc Nguyễn Chí Vũ, thơ Lê Anh Xuân), Chào sông Mã anh hùng (Xuân Giao)... Phần 3 - Dòng nhạc lãng mạn và đương đại, sẽ cho khán giả thấy trong quá trình giảng dạy, GS. NSND Trung Kiên luôn có cái nhìn đa chiều về các dòng nhạc trên thế giới. Ông đã mang nhiều tài liệu về âm nhạc lãng mạn của các nước Italy, Đức, Pháp... phát triển tại Việt Nam, trong đó có những ca khúc ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ là học trò của ông. Những ca khúc lãng mạn hiện đại được thể hiện trong phần này như Hà Nội trái tim hồng (Nguyễn Đức Toàn), Cái rét đầu mùa (nhạc Đỗ Dũng, thơ Chế Lan Viên), Họa mi hót trong mưa (Dương Thụ), Em vẫn đợi anh về (nhạc Lê Giang, thơ Hoàng Hiệp), Những ánh sao đêm (Phan Huỳnh Điểu), Vấn vương chợ tình (Hoàng Bình)... Khép lại chương trình là ca khúc Người thầy (Nguyễn Nhất Huy) được thể hiện bởi tập thể nghệ sĩ cùng dàn hợp xướng khoa Thanh nhạc. Các ca khúc trong chương trình được thể hiện bởi những nghệ sĩ: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Phương Uyên, ca sĩ Bích Thủy, Anh Thơ, Trọng Tấn, Lê Anh Dũng... Đặc biệt, ca sĩ Bích Thủy, người từng được mệnh danh là "Nữ hoàng opera Việt Nam", trở về từ Áo tham gia biểu diễn.