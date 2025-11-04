Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 3/11, Ngoại trưởng Peru Hugo de Zela cho biết, chính quyền Lima cảm thấy bất ngờ và lấy làm tiếc khi cựu Thủ tướng nước này Betssy Chavez ”được cấp quy chế tị nạn tại Đại sứ quán Mexico tại Peru”.

Bà Betssy Chavez. Ảnh: Peru21 TV Channel

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời ông de Zela phát biểu: “Trước hành động thiếu thân thiện này và xét đến những lần can thiệp lặp đi lặp lại vào công việc nội bộ của Peru từ nhiều tổng thống đương nhiệm và tiền nhiệm của Mexico, chính phủ Peru quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mexico ngay hôm nay”.

Hiện chính quyền Mexico chưa phản hồi về tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao của Peru.

Theo Al Jazeera, bà Chavez, sinh năm 1989 là một chính trị gia người Peru. Bà từng giữ chức Thủ tướng Peru trong khoảng thời gian từ ngày 25/11 - 7/12/2022.