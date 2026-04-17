Sau trận hoà 1-1 với CAHN của PVF CAND (13 điểm), SHB.Đà Nẵng bị đẩy xuống đáy bảng LPBank V-League với 12 điểm. Điều đó đặt chiếc ghế của HLV Lê Đức Tuấn vào thế cực kỳ nguy hiểm, dù cựu hậu vệ này từng giúp đội bóng sông Hàn vượt lũ, về đích an toàn ở mùa giải trước.

Thực tế trước cuộc chạm trán với Thép xanh Nam Định cuối tuần này, nhiều nguồn tin cho rằng, HLV Lê Đức Tuấn phải nhường chỗ cho cựu HLV U17 Việt Nam Trần Minh Chiến. Thậm chí có tin ông Trần Minh Chiến đã đến Đà Nẵng, như là giải pháp tức thời để nhảy vào "dập lửa" cho đội bóng miền Trung.

HLV Lê Đức Tuấn được SHB.Đà Nẵng tiếp tục đặt trọn niềm tin

Thế nhưng, sau cuộc họp nóng của tân Chủ tịch CLB SHB.Đà Nẵng Nguyễn Huy Tài, thông điệp được đội sông Hàn đưa ra chắc nịch: ghế HLV trưởng vẫn thuộc về ông Lê Đức Tuấn. Đội bóng sông Hàn bổ sung thêm cựu Giám đốc kỹ thuật VFF Adachi ngồi vào vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB. Điều này làm đảo ngược hoàn toàn những đồn đoán về việc SHB.Đà Nẵng thực hiện thay tướng.Sở dĩ SHB.Đà Nẵng vẫn "trọn niềm tin" với HLV Lê Đức Tuấn là bởi nhà cầm quân trẻ này nhận được ủng hộ lớn từ các cầu thủ. Quan trọng nhất, trước một trận cầu có tính sống còn với đối thủ rất mạnh như Thép xanh Nam Định, thực hiện xáo trộn trên băng ghế thuyền trưởng có thể phản tác dụng đối với SHB.Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn siết chặt tinh thần, tìm cách vượt khó, thay vì xáo trộn nhân sự trên ghế huấn luyện

"Chúng tôi tập trung tối đa vào trận gặp Nam Định. Đội bóng củng cố lại chuyên môn và tinh thần để vượt khó chứ chưa tính đến chuyện xáo trộn trên ghế thuyền trưởng", lãnh đạo đội bóng sông Hàn nhấn mạnh.

Hiện tại, trước khi bước vào vòng 19, SHB.Đà Nẵng có 12 điểm, xếp chót bảng V-League. Mùa bóng này, V-League có 1,5 suất rớt hạng, nhưng vẫn còn 8 trận đấu nữa để SHB.Đà Nẵng, PVF CAHN, HAGL, Thanh Hoá... tìm cách trụ hạng thành công.