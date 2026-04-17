Ngày 17/4, VFF công bố HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam. Theo đó, HLV Hoàng Văn Phúc chính thức đảm nhiệm cương vị HLV trưởng thay cho người tiền nhiệm Mai Đức Chung.

Theo hợp đồng ký với VFF, HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam từ ngày 1/5/2026 tới kết thúc SEA Games 34 năm 2027. Nhiệm vụ trọng tâm của ông Hoàng Văn Phúc là tập trung xây dựng lực lượng, chuẩn bị tốt nhất cho tuyển nữ Việt Nam tham dự Asiad 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản, tiếp đó là SEA Games 34 được tổ chức tại Malaysia.

"VFF tin tưởng, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự am hiểu bóng đá Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cùng BHL và các cầu thủ tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đồng thời hướng tới hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới", TTK VFF Nguyễn Văn Phú cho biết.

Về phần mình, HLV Hoàng Văn Phúc kỳ vọng với kinh nghiệm cùng sự đồng lòng của BHL và các cầu thủ, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu dưới thời HLV Mai Đức Chung.

"Tôi xây dựng sự ổn định, nhưng cũng có những nét mới, tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Mục tiêu là xây dựng tập thể đoàn kết, lối chơi kỷ luật, hiện đại, luôn khát khao chiến thắng. Tuyển nữ Việt Nam tập trung tốt nhất cho nhiệm vụ tại Asiad 2026 và hướng tới SEA Games 34 vào năm sau với mục tiêu giành HCV", HLV Hoàng Văn Phúc nhấn mạnh.

HLV Hoàng Văn Phúc đặc biệt chia sẻ về người thầy, người anh Mai Đức Chung: “HLV Mai Đức Chung như một huyền thoại, đặc biệt với bóng đá nữ. Khi nhận nhiệm vụ, tôi rất áp lực. Tuy nhiên tôi có hơn 1 năm làm quen và tìm hiểu tuyển nữ Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung là người thầy rất nhiệt tình, chỉ bảo, giúp tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Bản thân tôi cũng từng dẫn dắt nhiều đội bóng. Tôi hoàn toàn tự tin có thể làm HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam”.

HLV Hoàng Văn Phúc sinh năm 1964, có bằng HLV Pro của AFC. Ông từng dẫn dắt các đội trẻ U16, U19, U23 và ĐTQG Việt Nam. Ở cấp CLB, ông Phúc làm thuyền trưởng nhiều đội V-League, trong đó dấu ấn lớn nhất là cùng Quảng Nam vô địch V-League năm 2017.

Với bóng đá nữ, HLV Hoàng Văn Phúc làm "phó tướng" cho HLV Mai Đức Chung ở nhiều giải đấu lớn, gần nhất là SEA Games 33 năm 2025, VCK Asian Cup 2026.