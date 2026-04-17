Trong năm 2026, HLV Kim Sang Sik rất bận rộn với cả tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Nếu như ĐTQG vừa khép lại vòng loại Asian Cup 2027 với vị trí nhất bảng, sẽ tiếp tục tập trung chuẩn bị cho ASEAN Cup (tháng 7) và FIFA ASEAN Cup (tháng 9-10). Trong khi đó, U23 Việt Nam có nhiệm vụ trọng tâm là Asiad (tháng 9).

Theo lịch thi đấu được công bố, Asiad 2026 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 tại Nhật Bản. Trong khi đó, FIFA ASEAN Cup 2026, được tổ chức từ 21/9 đến 6/10. Điều này đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik không thể trực tiếp dẫn dắt cả hai đội cùng lúc, mà buộc phải chọn đội U23 hoặc tuyển Việt Nam.

Trong hai giải đấu trên, nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup - giải đấu lần đầu tiên được tổ chức bởi FIFA.

FIFA ASEAN Cup quy tụ 11 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, được FIFA quản lý và tính điểm xếp hạng chính thức. Điều đặc biệt là các trận đấu trong FIFA ASEAN Cup được tính điểm FIFA cao hơn so với các giải khu vực thông thường như ASEAN Cup. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giành Cúp vô địch, các đội sẽ được cộng thêm nhiều điểm trên BXH FIFA.

Sau ASEAN Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài tại FIFA ASEAN Cup, cũng với mục tiêu cao nhất. Đây cũng là giải đấu "làm nóng" cho VCK Asian Cup 2027, vì thế HLV Kim Sang Sik không thể vắng mặt.

Như vậy, U23 Việt Nam tham dự Asiad có thể được giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt. Ở sân chơi Á vận hội, U23 Việt Nam dù không đặt nặng thành tích, nhưng cũng rất quyết tâm làm được "điều gì đó".

Mới đây, theo đề xuất của HLV Kim Sang Sik, một số cầu thủ vừa tham dự VCK U23 châu Á 2026 được tăng cường cho U23 Việt Nam thi đấu ở Asiad sắp tới, thay vì chỉ sử dụng lứa U20/21 như kế hoạch trước đó.