Lượt trận cuối bảng C giải U17 Đông Nam Á 2026 khép lại với những kết quả đáng chú ý, khi U17 Australia và U17 Singapore đều giành chiến thắng để định đoạt cục diện bảng đấu.

Trên sân, U17 Singapore thể hiện sự vượt trội khi dễ dàng đánh bại U17 Brunei với tỷ số 5-0. Đội bóng đảo quốc sư tử áp đảo ngay từ đầu, kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tiếp ghi bàn nhờ khả năng phối hợp linh hoạt cùng hiệu quả trong khâu dứt điểm.

U17 Australia dập tắt hi vọng của U17 Campuchia - Ảnh: Asean Football

Chiến thắng đậm đà này giúp Singapore cải thiện đáng kể hiệu số, qua đó nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết.

Ở trận đấu cùng giờ, U17 Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi vượt qua U17 Campuchia với tỷ số 2-0. Với chiến thắng này, đội bóng xứ chuột túi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, giành trọn 9 điểm và chính thức góp mặt tại bán kết với ngôi nhất bảng C.

Trong khi đó, U17 Singapore kết thúc vòng bảng với 4 điểm, xếp thứ hai và vẫn còn cơ hội đi tiếp với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Tuy nhiên, số phận của họ sẽ phụ thuộc vào kết quả lượt trận cuối tại bảng A và B.

U17 Singapore nuôi hi vọng có vé bán kết - Ảnh: Asean Football

Dù chưa chắc chắn đi tiếp, màn trình diễn bùng nổ trước Brunei là lời khẳng định cho nỗ lực của U17 Singapore, giúp họ duy trì hy vọng trước khi chờ đợi những diễn biến quyết định ở các bảng đấu còn lại.

