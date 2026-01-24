Theo Nikkei, khi TCL Electronics Holdings của Trung Quốc đạt được thỏa thuận sử dụng thương hiệu Sony cho danh mục TV của mình trong tuần này, tập đoàn có hai mục tiêu chính: vượt qua Samsung Electronics để trở thành hãng TV số một thế giới và đối phó với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường nội địa.

TCL và Sony Group cho biết hai bên dự kiến thành lập một liên doanh tiếp quản mảng giải trí gia đình của Sony, trong đó TCL nắm 51% cổ phần và đơn vị điện tử Sony giữ 49%. Công ty mới được kỳ vọng sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2027.

“Các sản phẩm của công ty mới dự kiến sẽ mang những thương hiệu được công nhận toàn cầu là ‘Sony’ và ‘BRAVIA’, hướng tới việc tạo ra giá trị mới cho khách hàng thông qua các sản phẩm mang thương hiệu này”, hai công ty cho biết trong tuyên bố chung.

Ngay sau thông báo, cổ phiếu TCL trên sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) có thời điểm tăng vọt 18,6%, lên 12,92 HKD, mức cao nhất trong gần 20 năm. Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng việc hấp thụ mảng kinh doanh của Sony sẽ giúp cải thiện khả năng sinh lời của TCL.

TCL là nhà tài trợ hàng đầu cho Thế vận hội Olympic. Ảnh: Nikkei

Trong năm tài chính kết thúc tháng 12/2024, TCL ghi nhận doanh thu 99,3 tỷ HKD (tương đương 12,7 tỷ USD) và lợi nhuận ròng 1,7 tỷ đô la HKD, cả hai đều tăng năm thứ hai liên tiếp. Lợi nhuận ròng năm 2025 cũng được cho là tiếp tục tăng.

Tuy vậy, biên lợi nhuận gộp của TCL vẫn đi xuống, chỉ còn 16% trong năm 2024, giảm khoảng 5 điểm phần trăm so với năm 2019.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc. Dù doanh số TV ở nước ngoài của TCL cao hơn hơn gấp đôi so với thị trường nội địa, biên lợi nhuận gộp lại cao hơn trong nước. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước suy yếu do khủng hoảng bất động sản khiến cạnh tranh về giá với các đối thủ ngày càng bào mòn lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, TCL đặt mục tiêu tận dụng thương hiệu Sony để củng cố dòng sản phẩm cao cấp tại Trung Quốc và Bắc Mỹ - thị trường TV lớn nhất thế giới.

Trên website của chuỗi bán lẻ điện tử lớn Best Buy tại Mỹ, các mẫu TV Sony Bravia 65 inch đang được bán với giá từ 700 đến 3.500 USD, trong khi TV TCL cùng kích cỡ có giá từ 380 đến 3.000 USD. Sony có mức độ nhận diện thương hiệu rất cao tại Bắc Mỹ và sở hữu những lợi thế riêng, như khả năng tích hợp TV Bravia với máy chơi game PlayStation.

Giới phân tích cho rằng TCL sẽ tập trung đẩy mạnh doanh số các sản phẩm mang thương hiệu Sony. Công ty trong tập đoàn là TCL China Star Optoelectronics Technology đã tăng công suất sản xuất tấm nền LCD vào năm ngoái thông qua việc mua lại một nhà máy của LG Display tại Quảng Châu. Việc hợp nhất sản xuất với thương hiệu Sony được kỳ vọng sẽ giúp TCL cải thiện khả năng cạnh tranh về chi phí.

Dù TCL và Sony chưa công bố chi tiết việc tổ chức sản xuất và bán hàng cho các TV mang thương hiệu Sony, nhà phân tích điện máy Trung Quốc Liang Zhenpeng nhận định: “Việc TCL nắm 51% cổ phần trong liên doanh đồng nghĩa TCL sẽ dẫn dắt tất cả các khâu quan trọng, bao gồm sản xuất và vận hành”.

Theo dự báo của công ty nghiên cứu Sigmaintell (Trung Quốc), TCL chiếm khoảng 14% thị phần TV toàn cầu về lượng xuất xưởng trong năm ngoái, đứng thứ hai sau Samsung Electronics với 16%. Sony xếp thứ 10 với thị phần khoảng 2%. Dự báo cũng cho thấy đến năm 2027, thị phần của TCL - bao gồm cả liên doanh với Sony - có thể mở rộng lên 17%, vượt Samsung để vươn lên dẫn đầu.

TCL từ lâu đã được biết đến tại Trung Quốc như một nhà sản xuất lớn, lâu đời trong lĩnh vực TV và thiết bị gia dụng. Tiền thân của hãng là TTK Household Appliances, một công ty sản xuất băng cassette được thành lập tại Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, vào năm 1981.

Ông Li Dongsheng - người gia nhập công ty với tư cách là nhân viên thứ 43 và giữ cương vị Chủ tịch từ cuối thập niên 1990, đã thúc đẩy mạnh mẽ quá trình mở rộng của TCL, biến doanh nghiệp này trở thành một trong những công ty Trung Quốc tiên phong vươn ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam từ năm 1999.

Ông Li dường như luôn coi Sony là “bậc đàn anh” trong ngành điện tử gia dụng, đặc biệt ở khả năng khai phá thị trường quốc tế. Khi trò chuyện với cố Chủ tịch Sony Nobuyuki Idei vào năm 2021, ông kể rằng ông Idei từng nói lợi thế thị trường nội địa rộng lớn của Trung Quốc vừa là điểm mạnh, nhưng cũng có thể trở thành rào cản đối với việc mở rộng ra nước ngoài.

Trước đây, đã có những trường hợp thương hiệu TV Nhật Bản rơi vào tay các tập đoàn Trung Quốc. Năm 2018, Toshiba bán thương hiệu Regza - vốn đang sụt giảm doanh số - cho Hisense. Hisense đã tận dụng năng lực phát triển của Toshiba, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh về giá, qua đó giúp doanh số Regza phục hồi.

(Theo Nikkei)