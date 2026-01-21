Thông tin này được đưa ra tại sự kiện “Year-end Gala 2025” của ASUS, tổ chức ngày 16/1 tại Trung tâm Triển lãm Nangang (Đài Bắc).

Ngoài việc trao thưởng 8 chiếc ô tô cùng nhiều phần thưởng giá trị cho nhân viên, sự kiện còn trở thành dấu mốc quan trọng để ASUS công bố định hướng chiến lược tương lai.

Chủ tịch Jonney Shih cho biết, bất chấp những thách thức từ địa chính trị và thuế quan, ASUS đã đạt doanh thu thường niên 738,91 tỷ Đài tệ, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mảng máy chủ AI đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng gấp đôi 100%.

Mẫu ASUS Zenfone 11 Ultra. Ảnh: PCMag

Với chủ đề “AI Leads the Future”, ông Shi kêu gọi nhân viên nắm bắt làn sóng cơ hội “có một không hai trong đời”, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn “Ubiquitous AI. Incredible Possibility” (AI ở khắp nơi. Khả năng vô hạn).

Ông nhấn mạnh thế giới tương lai sẽ tràn ngập những “bộ não nhân tạo” có khả năng tự học và ASUS cần tận dụng tối đa AI để thúc đẩy đổi mới sản phẩm cũng như tối ưu vận hành.

Tâm điểm chú ý của sự kiện là quan điểm của Chủ tịch Shi về mảng kinh doanh điện thoại. Trả lời câu hỏi của truyền thông, ông khẳng định: “ASUS sẽ không bổ sung thêm các mẫu điện thoại mới trong tương lai”.

Giới quan sát nhận định đây là tín hiệu cho thấy ASUS tạm thời rút khỏi thị trường smartphone, đồng nghĩa dòng Zenfone và điện thoại chơi game ROG Phone có thể khép lại vào năm 2026.

Lý giải cho quyết định “dọn dẹp” danh mục sản phẩm, ông Shi cho biết đây là bước đi cần thiết để thích ứng với “sự thay đổi mô hình” trong tương lai.

ASUS quyết định chuyển nguồn lực R&D vốn dành cho điện thoại sang máy tính thương mại - lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao hơn - cũng như các thiết bị AI vật lý, bao gồm robot và kính thông minh.

Bên cạnh chiến lược dài hạn, ông Shi cũng thừa nhận chuỗi cung ứng đang chịu áp lực lớn do thiếu hụt và tăng giá bộ nhớ, ảnh hưởng đặc biệt tới các sản phẩm ngoài mảng AI.

Ông thẳng thắn chỉ ra “tăng giá là một trong những phương án”, song ASUS sẽ phối hợp với chuỗi cung ứng để cố gắng đưa ra mức giá tối ưu.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện truyền thông ASUS Việt Nam cho biết: "Tuyên bố chính thức từ Chủ tịch ASUS Jonney Shih đã xác định rõ định hướng chiến lược hiện tại và dài hạn của ASUS. Do đó, chúng tôi không có thêm bình luận nào".

Với thị trường Việt Nam, từ năm 2023, công ty đã tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực cốt lõi như AI PC và AI server, ưu tiên các phân khúc phù hợp nhất với thế mạnh của mình.

Trong phân khúc điện thoại chơi game, ASUS Việt Nam nhận định cộng đồng game thủ quan tâm hơn đến máy tính cầm tay chơi game, một lĩnh vực mà ASUS vẫn đang khai thác và cung cấp các sản phẩm như dòng ROG Ally và ROG Ally X.

Trang Insider nhận xét việc ASUS tạm rút lui khỏi thị trường smartphone có thể khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng xét trên logic kinh doanh, đây là lựa chọn khó tránh.

Thị trường điện thoại đã trở thành “đại dương đỏ”, nơi Zenfone khó cạnh tranh với Apple hay Samsung về camera và hệ sinh thái, trong khi ROG Phone chỉ phục vụ một nhóm game thủ chuyên biệt, khó gánh chi phí R&D ngày càng lớn.

Việc đặt cược vào AI vật lý như robot và kính thông minh là nước đi nhiều rủi ro nhưng cũng có thể mở ra cơ hội lớn. Trong bối cảnh năng lực mô hình AI ngày càng mạnh, ai tạo ra được “phương tiện AI” tốt nhất sẽ có cơ hội định hình thập kỷ tiếp theo.

Nếu ASUS có thể chuyển hóa tinh hoa kỹ nghệ từng làm nên ROG Phone thành nền tảng để tạo ra “kính AI mạnh nhất” hay “robot thông minh nhất”, sự “hy sinh” của Zenfone có thể trở thành cái giá cho sự tái sinh của ASUS trong kỷ nguyên AI.

(Theo Insider)