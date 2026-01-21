Chưa đầy ba tuần đầu năm 2026, thị trường nghe nhìn thế giới đón nhận thông tin chấn động khi hai ông lớn Sony và TCL công bố thảo luận hợp tác chiến lược.

Theo đó, một liên doanh mới sẽ được thành lập để tiếp quản mảng kinh doanh giải trí tại gia của tập đoàn Nhật Bản.

Sony và TCL bắt tay thành lập liên doanh giải trí gia đình mới. Ảnh: What Hi-Fi

Theo biên bản ghi nhớ vừa được ký kết, nếu thương vụ được thông qua, TCL sẽ nắm giữ 51% cổ phần, trở thành cổ đông kiểm soát. Sony giữ 49% còn lại.

Trong thông báo chính thức, Sony xác nhận liên doanh này sẽ vận hành trên phạm vi toàn cầu. TCL dự kiến đảm nhận toàn bộ quy trình từ phát triển sản phẩm, thiết kế, sản xuất đến bán hàng, hậu cần và dịch vụ khách hàng cho các thiết bị tivi và âm thanh gia đình.

Hai bên đang trong quá trình đàm phán chi tiết để đi đến thỏa thuận ràng buộc cuối cùng, dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 3/2026. Hoạt động của liên doanh mới sẽ chính thức bắt đầu từ tháng 4/2027.

Về tác động đối với dòng sản phẩm chủ lực, Sony khẳng định các thiết bị vẫn sẽ được bán ra thị trường dưới thương hiệu Sony và Bravia.

Mục tiêu của hãng là tận dụng công nghệ hiển thị tiên tiến, quy mô sản xuất và hiệu quả chi phí của TCL để mở rộng thị phần, đặc biệt là tiếp cận nhóm khách hàng tìm kiếm các lựa chọn giá cả phải chăng hơn.

Đổi lại, đóng góp của Sony nằm ở công nghệ xử lý hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Các thế mạnh này sẽ tiếp tục được áp dụng trên tivi Bravia và các sản phẩm rạp hát tại gia như loa thanh (soundbar) hay bộ thu âm thanh hình ảnh trong tương lai.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi chiến lược khi TCL vừa có một năm 2025 thành công với các dòng tivi được đánh giá cao như C8K hay C7K.

Tuy nhiên, một số lo ngại được đặt ra về định hướng công nghệ màn hình. TCL vốn nổi tiếng với việc ưu tiên công nghệ Mini LED, trong khi các dòng tivi cao cấp gần đây của Sony như Bravia 8 II lại gây tiếng vang nhờ tấm nền OLED.

Thực tế, TCL hiện đã đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua nhánh sản xuất màn hình CSOT, cung cấp tấm nền cho nhiều nhà sản xuất lớn.

Tuy nhiên, liên doanh lần này đánh dấu mức độ hợp tác sâu rộng chưa từng có, trao cho đối tác Trung Quốc quyền giám sát trực tiếp đối với một trong những thương hiệu tivi lâu đời nhất thế giới.

(Theo Yahoo)