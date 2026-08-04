Telegram biến mất khỏi App Store trong thời gian ngắn vào sáng 4/8. Ảnh: 9to5mac

Apple cho biết đã tạm thời gỡ ứng dụng nhắn tin Telegram khỏi App Store sau khi phát hiện nội dung vi phạm quy định nghiêm ngặt về xâm hại tình dục trẻ em (CSAM). Ứng dụng đã được khôi phục sau khi Telegram xóa nội dung vi phạm và khóa tài khoản đăng tải.

Trong tuyên bố gửi trang tin 9to5Mac, Apple cho biết: "Chúng tôi đã tạm thời gỡ Telegram khỏi App Store sau khi quá trình rà soát phát hiện nội dung vi phạm các nguyên tắc nghiêm ngặt về cấm nội dung xâm hại tình dục trẻ em. Ứng dụng sau đó được khôi phục khi nhà phát triển nhanh chóng xóa nội dung và cấm tài khoản đã đăng tải".

Trước khi Apple đưa ra giải thích, Telegram từng đăng trên mạng xã hội X dòng trạng thái mang tính hài hước: "Tin đồn về sự biến mất của tôi đã bị phóng đại quá mức", nhưng không nêu lý do ứng dụng biến mất khỏi App Store.

Sáng 4/8, nhiều người dùng tại một số quốc gia cho biết không thể tìm thấy Telegram trên App Store dành cho iPhone và iPad. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn có mặt trên Mac App Store và Google Play.

Trong thời gian bị gỡ, người dùng đã cài đặt Telegram trước đó vẫn có thể sử dụng ứng dụng bình thường.

Đây không phải lần đầu Telegram bị loại khỏi App Store.

Năm 2018, Apple từng tạm thời gỡ Telegram trên phạm vi toàn cầu sau khi phát hiện nội dung bị đánh giá là "không phù hợp".

Khi đó, nhà sáng lập Pavel Durov cho biết Apple đã thông báo về vấn đề này, buộc Telegram phải bổ sung các biện pháp kiểm soát trước khi ứng dụng được đưa trở lại App Store.

Ngoài ra, Telegram cũng từng đối mặt với các lệnh hạn chế tại nhiều quốc gia. Năm 2023, Brazil tạm cấm ứng dụng do không cung cấp thông tin về các nhóm bị cáo buộc kích động bạo lực học đường.

Năm 2024, Telegram bị gỡ khỏi App Store tại Trung Quốc cùng với WhatsApp, Threads và Signal theo yêu cầu của cơ quan quản lý Internet nước này. Lệnh gỡ bỏ vẫn còn hiệu lực.

Tại Việt Nam, cuối tháng 5/2025, Cục Viễn thông đã có văn bản đề nghị doanh nghiệp viễn thông triển khai các giải pháp, biện pháp để ngăn chặn hoạt động của Telegram trong nước theo yêu cầu của cơ quan công an.

(Theo 9to5mac)