Trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Anh, cựu CEO Apple Tim Cook lần đầu tiết lộ lý do ông từ chức ngay trước khi iPhone Duo màn hình gập ra mắt.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo David Phelan của tờ The Independent, Chủ tịch điều hành Apple Tim Cook đã lần đầu chia sẻ chi tiết về quyết định nhượng lại vị trí CEO cho John Ternus - Giám đốc Kỹ thuật Phần cứng của công ty.

John Ternus chính thức tiếp quản ghế CEO từ ngày 1/9, chỉ 8 ngày trước khi trực tiếp điều hành sự kiện ra mắt mẫu điện thoại gập iPhone Duo.

Cựu CEO Apple Tim Cook muốn đảm bảo người kế nhiệm có khởi đầu thuận lợi nhất. Ảnh: Apple

Tim Cook cho biết quy trình chuyển giao quyền lực không diễn ra bộc phát mà đã được hoạch định từ nhiều năm trước nhằm tạo ra một "ví dụ mẫu mực trong sách giáo khoa" về quản trị doanh nghiệp.

"Mọi thứ diễn ra chính xác theo đúng những gì tôi đã hình dung. Điều đó thật tuyệt vời bởi Apple xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất", ông Cook bộc bạch.

Giải thích về mốc thời gian rời vị trí điều hành ngay đầu tháng 9, Tim Cook khẳng định đây là tính toán chiến lược nhằm giúp người kế nhiệm có bước khởi đầu thuận lợi nhất: "Tôi muốn John có một luồng gió đẩy sau lưng. Và luồng gió mạnh nhất tại Apple luôn gắn liền với chu kỳ ra mắt sản phẩm mới. Chu kỳ sản phẩm năm nay mang lại cảm giác vô cùng tuyệt vời. iPhone Duo chuẩn bị lên kệ trong vài tuần tới và đó là một thiết bị kinh ngạc".

Khi tiếp quản Apple từ nhà sáng lập Steve Jobs, Tim Cook từng nhận được lời khuyên không nên đưa ra quyết định chỉ vì "đó là điều Steve sẽ làm". Khi chuyển giao lại ngai vàng cho John Ternus, ông cũng đưa ra lời khuyên tương tự.

"Lời khuyên tôi dành cho John là: Hãy biến công việc này thành của chính mình. Hãy dành thời gian cho những lĩnh vực mà bạn có thể mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho công ty. Điều đó đồng nghĩa với việc không cần phải bắt chước tôi, giống như tôi chưa từng bắt chước Steve. Mỗi người chúng ta đều có những thế mạnh riêng biệt", Tim Cook chia sẻ.

(Theo MacRumors)