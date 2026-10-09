Từ doanh số gần 300 triệu máy vào quý II/2020, đến nay Huawei chỉ còn bán được vài triệu smartphone mỗi năm ở nước ngoài do ảnh hưởng lệnh cấm vận của Mỹ.

Ngày 1/10, đúng dịp Quốc khánh Trung Quốc, Huawei ra mắt dòng smartphone Mate 90 sử dụng chip LogicFolding do hãng tự phát triển.

Động thái cho thấy tập đoàn công nghệ Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào mảng điện thoại, lĩnh vực từng chịu ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh hạn chế của Mỹ.

Trước sự kiện, ông Richard Yu, Giám đốc điều hành Huawei, cho biết công ty đặt mục tiêu giành lại thị phần tại thị trường quốc tế.

Quý II/2020, trước khi bị các biện pháp hạn chế của Mỹ tác động, công ty từng vươn lên vị trí dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu với doanh số 278,4 triệu máy.

Tuy nhiên, theo ông Yu, hiện công ty chỉ bán được vài triệu smartphone mỗi năm ở thị trường ngoại.

Huawei Mate 90 Pro Max. Ảnh: Huawei

Huawei dự kiến mở rộng hệ điều hành HarmonyOS ra quốc tế trong vòng một đến ba năm tới. Công ty cũng kỳ vọng năng lực sản xuất chip của Trung Quốc sẽ được cải thiện, tạo điều kiện đưa các thiết bị sử dụng chip tự phát triển ra nước ngoài.

Ông Yu, Chủ tịch mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, từ lâu là gương mặt đại diện cho các sự kiện ra mắt smartphone và ôtô của hãng.

Cuộc gặp báo chí trước sự kiện Mate 90 đánh dấu lần đầu tiên ông trao đổi với truyền thông nước ngoài kể từ năm 2019.

Năm đó, các biện pháp hạn chế của Mỹ khiến Huawei mất quyền tiếp cận hệ điều hành Android của Google và chip bán dẫn do TSMC sản xuất, tạo sức ép lớn lên hoạt động kinh doanh thiết bị tiêu dùng.

Theo tính toán của CNBC, doanh thu mảng tiêu dùng Huawei trong một năm giảm phân nửa, xuống khoảng 34 tỷ USD năm 2021.

Đến năm 2025, doanh thu mảng này phục hồi lên khoảng 51 tỷ USD, chiếm 39% tổng doanh thu tập đoàn.

Việc Huawei tăng tốc trở lại ở thị trường smartphone diễn ra khi nhu cầu điện thoại tại Trung Quốc suy yếu.

Theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research, doanh số smartphone tại nước này giảm hai chữ số so với cùng kỳ trong tháng 8 và tháng 9.

(Theo CNBC)