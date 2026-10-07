Ngày càng nhiều nhà đầu tư và doanh nhân nước ngoài chi số tiền lên tới hàng chục nghìn USD, tương ứng hàng trăm triệu đồng, để tham quan các nhà máy sản xuất tại Trung Quốc.

Những vị khách này muốn trực tiếp quan sát robot hình người làm việc trong xưởng sản xuất, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) cạnh tranh với thế giới và những nhà máy xe điện quy mô lớn.

Robert Wu, Giám đốc điều hành công ty nghiên cứu dữ liệu Baiguan (Thượng Hải), cho biết: "Hiện nhiều người xem Trung Quốc là đối tượng để nghiên cứu và học hỏi - xu hướng hầu như chưa từng tồn tại vài năm trước".

Wu đã tổ chức các chuyến tham quan 5 ngày với chi phí lên tới 15.000 USD mỗi người cho hơn 20 nhà đầu tư, doanh nhân. Khoảng một nửa số người tham gia đến từ Đông Nam Á.

Dù dữ liệu về các tour công nghệ còn hạn chế, du lịch công nghiệp nói chung tại Trung Quốc đang bùng nổ. Năm 2025, ngành này đạt doanh thu 17,8 tỷ USD và dự kiến vượt 44,6 tỷ USD vào năm 2029.

Công ty du lịch công nghệ GloPen tại Thượng Hải cho biết số lượng yêu cầu tư vấn năm 2026 tăng 50%, chủ yếu từ khách hàng châu Âu và Singapore. Hiện mỗi tháng đơn vị này tổ chức hơn 100 chuyến tham quan doanh nghiệp.

Lộ trình tham quan thường trải dài qua Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải, Hàng Châu và Hợp Phì - những trung tâm công nghiệp trọng điểm trong làn sóng bùng nổ xe điện, pin, AI và robot của Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đã cam kết đẩy mạnh du lịch công nghiệp và phê duyệt hơn 140 điểm tham quan chuẩn quốc gia. Nhiều nhà máy mở cửa cho công chúng với giá khoảng 60 USD mỗi lượt.

Chẳng hạn, nhà máy xe điện của Xiaomi đã đón hơn 250.000 lượt khách từ tháng 3/2024. Nhu cầu lớn đến mức các suất vào cửa từ chương trình bốc thăm may mắn bị đầu cơ với giá lên tới 300 USD.

Đối với giới quản lý châu Âu - những người đang trăn trở với năng suất tăng trưởng chậm và lo ngại tụt hậu về AI, robot, Trung Quốc trở thành điểm đến đặc biệt quan trọng.

Alex Shengyun Lu, cố vấn AI tại Praxis Advisory (Thượng Hải), cho biết ông đã dẫn 7 đoàn khách doanh nghiệp kể từ cuối năm 2025.

Theo ông, các lãnh đạo châu Âu đến đây với tinh thần thực sự cầu thị để tìm hiểu cách Trung Quốc triển khai AI trên quy mô lớn và mô hình đầu tư công nghệ do nhà nước hỗ trợ.

Dù căng thẳng công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, lượng khách tham quan từ Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Joshua Woodard, một cố vấn sản xuất người Mỹ tại Thâm Quyến, chia sẻ: "Những người trực tiếp làm ra sản phẩm thực tế không quan tâm đến chính trị. Các công ty robot Mỹ vẫn phụ thuộc lớn vào linh kiện và phần cứng từ Trung Quốc. Mọi người thường nói Mỹ có thể tự làm tất cả, song thực tế việc tách rời hoàn toàn là cực kỳ khó".

Thâm Quyến là nơi thể hiện rõ nhất xu hướng này. Lượng khách quốc tế đến đây tăng 70% trong năm ngoái. Taxi giờ đây đã có các thông báo bằng tiếng Anh và các KOLs nước ngoài thường xuyên xuất hiện tại các triển lãm công nghệ.

Theo Woodard, các doanh nghiệp địa phương thậm chí còn đang xây dựng những “ngôi nhà hacker” theo mô hình Thung lũng Silicon, nơi các doanh nhân nước ngoài trong lĩnh vực robot và phần cứng AI có thể sinh sống và làm việc.

“Có những nhóm WeChat với 400 người thường xuyên di chuyển giữa Thung lũng Silicon và Thâm Quyến, thoải mái hỏi ý kiến cộng đồng để tìm các nhà máy sản xuất pin hoặc màn hình”, Woodard, người tranh thủ thời gian rảnh để tổ chức các chuyến thăm quan nhà máy ở Thâm Quyến cho các doanh nhân nước ngoài, cho biết. “Các nhà sáng lập đang tận dụng chính sách miễn thị thực 10 ngày đến đây chỉ để tìm hiểu xem ai có thể chế tạo nguyên mẫu tiếp theo cho họ”.

Làn sóng cho thấy sự chuyển mình của Thâm Quyến: từ một trung tâm sản xuất giá rẻ trở thành tuyến đầu trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giành vị thế dẫn đầu về công nghệ.

Jan Smejkal, một doanh nhân người Séc sống 11 năm tại đây, nhận xét: "Không nơi nào trên thế giới đưa công nghệ vào vị trí trung tâm và tích hợp sâu rộng vào đời sống hàng ngày như Thâm Quyến".

(Theo Tucson)