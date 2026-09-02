Tháng 4/2026, Apple thông báo Tim Cook sẽ rời vị trí CEO sau 15 năm lãnh đạo công ty, kể từ khi tiếp quản vị trí này từ Steve Jobs. John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng, sẽ chính thức thay thế Cook từ tháng 9/2026.

Dù vậy, Cook vẫn ở lại Apple với vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng nghĩa ông tiếp tục có tiếng nói trong chiến lược dài hạn cũng như những quyết định quan trọng của tập đoàn.

15 năm dưới thời Cook chứng kiến nhiều thay đổi lớn, giúp Apple khác đáng kể so với thời Steve Jobs. Một trong những dấu ấn nổi bật nhất là ông đưa Apple trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD, sau đó chạm mốc 4.000 tỷ USD vào tháng 10/2025.

Tim Cook chính thức từ chức CEO Apple từ ngày 1/9. Ảnh: Bloomberg

Dưới đây là 10 thay đổi đáng chú ý nhất tại Apple trong nhiệm kỳ của Tim Cook.

1. Apple Silicon thay thế chip Intel

Một trong những bước ngoặt lớn nhất diễn ra năm 2020, khi Apple bắt đầu loại bỏ chip Intel trên máy Mac để chuyển sang chip do hãng tự thiết kế, mang tên Apple Silicon.

Dựa trên kiến trúc ARM vốn được sử dụng trên iPhone và iPad, dòng chip M1 đến M5 giúp Mac cải thiện đáng kể hiệu năng, thời lượng pin và khả năng kiểm soát nhiệt.

Sau 6 năm, những mẫu Mac dùng M1 vẫn đáp ứng tốt nhiều nhu cầu, cho thấy tuổi thọ của nền tảng này. Các thế hệ chip mới tiếp tục giúp MacBook, iMac, Mac mini hay Mac Studio cạnh tranh mạnh về hiệu năng. Đặc biệt, các mẫu MacBook Air giá thấp cũng đủ sức xử lý những tác vụ như chỉnh sửa và xuất video 4K.

2. Tự phát triển modem iPhone

Một thay đổi chiến lược khác của Apple là nỗ lực tự phát triển modem 5G, nhằm giảm phụ thuộc vào Qualcomm.

iPhone 16e là thiết bị đầu tiên sử dụng modem C1 do Apple thiết kế, sau đó đến iPhone Air với thế hệ C1X mới hơn. Tuy nhiên, các mẫu iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max vẫn sử dụng modem của Qualcomm.

Nếu hoàn tất quá trình tự chủ modem, Apple có thể tối ưu sâu hơn giữa phần cứng và phần mềm trên iPhone. Người dùng hưởng lợi từ kết nối di động ổn định hơn, vùng phủ sóng tốt hơn và những tính năng mới liên quan đến kết nối vệ tinh.

3. Ra mắt những dòng sản phẩm định hình mới

Apple ra mắt nhiều sản phẩm mới như Apple Watch, AirPods dưới sự dẫn dắt của Tim Cook. Ảnh: Shutterstock

iPhone vẫn là sản phẩm chủ lực của Apple, nhưng dưới thời Cook, công ty liên tục mở rộng sang những danh mục hoàn toàn mới như Apple Watch, AirPods, AirTag và Vision Pro.

Apple Watch không chỉ để xem giờ mà còn cung cấp nhiều tính năng liên quan đến sức khỏe và an toàn như phát hiện té ngã, phát hiện tai nạn, liên lạc qua vệ tinh và đo điện tâm đồ (ECG). AirPods trở thành một trong những sản phẩm phổ biến nhất của Apple. Trong khi đó, AirTag tận dụng mạng lưới Find My khổng lồ của Apple để giúp người dùng tìm đồ vật thất lạc.

Vision Pro là trường hợp khác biệt. Thiết bị cho thấy tham vọng của Apple trong lĩnh vực điện toán không gian, dù mức giá cao khiến sản phẩm khó tiếp cận số đông. Tuy nhiên, việc Apple bước vào thị trường này cũng cho thấy Cook không muốn để Microsoft hay Meta chiếm lợi thế quá sớm.

4. MacBook giá rẻ

Apple lần đầu có một mẫu MacBook hướng rõ ràng đến người dùng muốn sở hữu máy Mac nhưng không muốn chi nhiều tiền cho các mẫu dùng chip M-series, thu hút người mua laptop lần đầu, sinh viên...

MacBook Neo ra mắt năm 2026 với giá khởi điểm 599 USD và còn thấp hơn khi áp dụng ưu đãi dành cho sinh viên. Dù rẻ hơn MacBook Air hàng trăm USD, thiết bị vẫn giữ những đặc trưng của máy Mac như thiết kế chắc chắn, màn hình sắc nét, hiệu năng tốt và thời lượng pin dài.

Sử dụng chip tương tự iPhone 16 nhưng MacBook Neo không tạo cảm giác quá kém trong sử dụng thực tế. Thậm chí, máy có thể cạnh tranh với nhiều laptop Windows và Chromebook cùng tầm giá.

5. Khai tử iPod

Năm 2022, Apple chính thức dừng sản xuất iPod sau khoảng hai thập kỷ kể từ khi thiết bị này ra mắt do nhu cầu sụt giảm và chiến lược tinh gọn danh mục sản phẩm.

iPod từng là biểu tượng văn hóa của những năm 2000 nhưng sự phổ biến của smartphone, dịch vụ phát nhạc trực tuyến và Apple Music khiến một thiết bị chuyên biệt chỉ để nghe nhạc dần trở nên không cần thiết.

6. Apple TV thành 'tay chơi' streaming lớn

Trước thời Cook, Apple chủ yếu bán hoặc cho thuê nội dung thông qua iTunes. Sau đó, Apple TV+ đưa công ty bước vào thị trường streaming với tham vọng cạnh tranh cùng những tên tuổi lớn.

Chiến lược của Apple khác Netflix ở chỗ hãng tập trung vào chất lượng thay vì số lượng, đầu tư cho các bộ phim kinh phí lớn như F1, Napoleon và những series được đánh giá cao như For All Mankind.

Dù thư viện nội dung nhỏ hơn nhiều đối thủ, Apple TV+ vẫn tạo được nhóm người dùng trung thành nhờ các chương trình độc quyền. Ứng dụng Apple TV cũng được đánh giá cao nhờ giao diện đơn giản, trong khi thiết bị Apple TV tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái của hãng.

7. Từ sự kiện trực tiếp sang quay trước bài phát biểu

Các sự kiện ra mắt sản phẩm trực tiếp từng là thương hiệu của Apple dưới thời Steve Jobs và những năm đầu Cook lãnh đạo.

Tuy nhiên, những sự kiện này luôn tiềm ẩn rủi ro về lỗi kỹ thuật, chuyển cảnh, trình diễn trên sân khấu và áp lực đối với người thuyết trình.

Đại dịch Covid-19 năm 2020 tạo cơ hội để Apple thay đổi. Thay vì tổ chức sự kiện trực tiếp, hãng quay trước các bài thuyết trình tại trụ sở, sau đó biên tập thành những video có chất lượng cao.

Hình thức này giảm đáng kể nguy cơ xảy ra sự cố, đồng thời giúp Apple kiểm soát tốt hơn nội dung và thời lượng. Các lãnh đạo cũng không phải chịu áp lực của một màn trình diễn trực tiếp.

8. Tăng mạnh sử dụng vật liệu tái chế

MacBook Neo sử dụng 95% lithium tái chế và 100% cobalt tái chế. Ảnh: Apple

Dưới thời Cook, Apple đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững, trong đó có việc tăng tỷ lệ vật liệu tái chế trong sản phẩm.

Năm 2025, khoảng 30% vật liệu sử dụng trong các sản phẩm mới của Apple đến từ nguồn tái chế. Bao bì nhựa cũng dần được loại bỏ, thay bằng vật liệu sợi dễ tái chế.

MacBook Neo là một ví dụ. Dù có tới 60% khối lượng làm từ vật liệu tái chế, máy vẫn giữ cảm giác chắc chắn của nhôm. Pin sử dụng 95% lithium tái chế và 100% cobalt tái chế. Theo Apple, đây là thiết bị có lượng phát thải carbon thấp nhất của hãng tại thời điểm được đề cập.

9. Apple thành tập đoàn nghìn tỷ USD

Khi Cook trở thành CEO năm 2011, Apple có giá trị khoảng 350 tỷ USD. 7 năm sau, hãng trở thành công ty đại chúng đầu tiên trên thế giới đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Apple tiếp tục tăng trưởng mạnh. Trong đại dịch Covid-19, nhu cầu thiết bị phục vụ làm việc và học tập từ xa góp phần đẩy giá trị công ty tăng nhanh. Đến năm 2026, vốn hóa Apple đạt khoảng 4.000 tỷ USD.

Doanh thu và lợi nhuận cũng tăng khoảng bốn lần so với thời điểm Cook tiếp quản vị trí CEO. Điều này có được từ sự tăng trưởng của iPhone, Apple Watch, MacBook lẫn các dịch vụ như Apple Music, iCloud và Apple TV.

10. Cam kết đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ

Năm 2025, Cook cam kết Apple sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ trong vòng bốn năm, dành cho nhân lực, cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp tại Mỹ, qua đó thúc đẩy chuỗi cung ứng trong nước thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động sản xuất ở nước ngoài.

Với Mỹ, khoản đầu tư này có thể tạo thêm việc làm và thúc đẩy dòng tiền trong nền kinh tế. Với Apple, việc đưa một phần chuỗi cung ứng quan trọng về gần thị trường lớn nhất giúp hãng giảm rủi ro trước các cú sốc địa chính trị, thương mại hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngay cả sau khi rời ghế CEO, Cook vẫn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT. Vì vậy, ông nhiều khả năng tiếp tục có ảnh hưởng đến chiến lược chuỗi cung ứng và đầu tư của Apple, trong khi John Ternus tập trung vào những sản phẩm và công nghệ sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của công ty.

(Theo BGR)