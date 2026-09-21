TPHCM:

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Trong lúc khu vực xuất hiện mưa giông vào chiều 20/9, một vòi rồng khổng lồ bất ngờ hình thành trên biển ở Vũng Tàu (TPHCM) ngay thời điểm nhiều tàu hàng đang hoạt động ngoài khơi.

Sau khoảng 20 phút di chuyển về phía vùng mưa xa bờ, luồng lốc xoáy này bắt đầu suy yếu rồi tan dần. Sự việc hiếm gặp này đã thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, chụp ảnh.

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Hưng, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đã phân tích nguyên nhân xuất hiện hiện tượng trên và đưa ra cảnh báo về nguy cơ thời tiết cực đoan trong những ngày tới.

Ông Hưng cho biết khu vực Nam Bộ và các vùng biển phía Nam đang chịu tác động bởi dải hội tụ nhiệt đới có trục nằm ở khoảng 10–13 độ vĩ Bắc, nối liền với các vùng nhiễu động áp thấp trên Biển Đông.

Hình thế thời tiết này tập trung nguồn ẩm khổng lồ, tạo nên môi trường khí quyển bất ổn định và làm gia tăng mạnh hoạt động đối lưu. Các ổ mây giông mạnh liên tục hình thành, phát triển rộng khắp trên đất liền lẫn vùng biển phía Nam.

Theo ông Hưng, dải hội tụ nhiệt đới không trực tiếp sinh ra vòi rồng, nhưng chính môi trường đối lưu mạnh mẽ mà nó tạo ra đã kích hoạt các hiện tượng thời tiết cực đoan như sét, gió giật, lốc xoáy và vòi rồng.

Chuyên gia khí tượng phân tích, vòi rồng thường hình thành trong các ổ giông mạnh khi có sự kết hợp giữa luồng không khí nóng ẩm bốc lên nhanh gặp không khí lạnh phía trên, cùng với độ đứt gió lớn theo chiều cao.

Tại Việt Nam, hiện tượng này dễ xuất hiện trong các đợt giông mạnh vào giai đoạn chuyển mùa hoặc khi có dải hội tụ nhiệt đới, rãnh thấp kết hợp nguồn ẩm lớn.

Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Vũng Tàu, TPHCM vào chiều 20/9. Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn

Cảnh báo nguy cơ giông lốc, vòi rồng

Theo lãnh đạo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, một trong những đặc điểm nguy hiểm nhất của vòi rồng là quy mô nhỏ, diễn biến nhanh và thời gian tồn tại ngắn. Điều này khiến việc dự báo chính xác tuyệt đối về vị trí cũng như thời điểm xuất hiện vòi rồng gặp rất nhiều khó khăn.

Dù đường đi của vòi rồng chỉ rộng từ vài chục đến vài trăm mét, sức gió của nó đủ sức quật ngã cây cối, cột điện, làm tốc mái nhà cửa và gây lật tàu thuyền trên biển.

Dự báo trong những ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục duy trì và hoạt động mạnh cho đến khoảng ngày 25/9. Do đó, khu vực Nam Bộ và vùng biển phía Nam vẫn đối mặt với nguy cơ cao xảy ra mưa lớn kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét và vòi rồng cục bộ.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ông Hưng khuyến cáo người dân trên đất liền khi thấy dấu hiệu mây giông phát triển mạnh, gió đổi hướng đột ngột hoặc tăng nhanh cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn trong các công trình kiên cố, đồng thời tránh xa cửa kính, cây lớn, biển quảng cáo cũng như các khu vực nhà tạm.

Bên cạnh đó, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển cần đặc biệt cảnh giác khi phát hiện các ổ mây giông phát triển từ xa và chủ động di chuyển phòng tránh, bởi vòi rồng cùng gió giật mạnh có thể xuất hiện bất ngờ, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng con người và phương tiện.