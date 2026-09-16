Theo ghi nhận, từ khoảng 8h sáng, dòng xe trên đường Trường Chinh hướng từ An Sương về Cộng Hòa, ngã ba Bà Quẹo bắt đầu ùn ứ.

Lòng đường bị thu hẹp do lô cốt, rào chắn thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch khiến ô tô, xe máy phải chen chúc nhích từng chút một.

Căng thẳng nhất là đoạn từ đường Phan Văn Bạch kéo dài đến nút giao Cộng Hoà. Xe cộ nối đuôi nhau kéo dài, chôn chân nhích từng mét.

Tại giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch, phương tiện chen chúc, nhích từng mét. Đây là trục chính kết nối cửa ngõ tây bắc với trung tâm TPHCM, có mật độ phương tiện lớn



Người dân vất vả nhích từng chút một giữa "vòng vây" xe cộ tại khu vực đang thi công ga ngầm metro.

Theo quan sát, dọc tuyến đường Trường Chinh, cơ quan chức năng gắn thông báo điều chỉnh giao thông, chỉ dẫn và khuyến cáo người dân di chuyển từ hướng An Sương nên chủ động chọn lộ trình thay thế. Nguyên nhân, từ hôm nay (16/9), TPHCM tiến hành rào chắn một phần lòng đường trên các tuyến Trường Chinh, Tân Kỳ Tân Quý và Huỳnh Văn Gấm để thi công ga ngầm ST9 (ga Bà Quẹo) thuộc metro số 2.

Mặt đường Trường Chinh khu vực ga ngầm Bà Quẹo bị thu hẹp đáng kể sau khi rào chắn công trường được dựng lên. Nhờ nắm trước thông tin phân luồng, nhiều người dân đã chủ động chọn lộ trình thay thế để né đoạn đường thắt cổ chai từ nút giao Cộng Hòa đến Tân Kỳ Tân Quý.

Nút giao Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý không xảy ra tình trạng ùn tắc. Tại đây, lực lượng chức năng gắn thông báo cấm ô tô lưu thông trên đường Tân Kỳ Tân Quý theo hướng từ Cộng Hòa đến Lê Trọng Tấn. Ngoài ra, đường Huỳnh Văn Gấm cũng áp dụng lệnh cấm ô tô di chuyển theo hướng từ Tân Kỳ Tân Quý về đường Hồ Đắc Di.

Theo phương án phân luồng của Sở Xây dựng TPHCM, các tuyến đường như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai... cũng sẽ được rào chắn, phân luồng một chiều và hạn chế xe để làm dự án metro Bến Thành - Tham Lương.

Riêng hạng mục ga ngầm Tao Đàn (ST2), Sở chốt phương án thi công cuốn chiếu qua 5 giai đoạn, kéo dài hơn 3 năm. Trong thời gian này, nhà thầu sẽ rào chắn từng phần, mở đường tạm và liên tục điều chỉnh giao thông khu vực xung quanh.