Tại TPHCM nhìn từ trên cao, khắp nơi mờ mịt một màu xám đục. Màn sương dày bịt kín không gian, che khuất những khối nhà cao tầng và các khu dân cư. Tại các tuyến đường ven sông Sài Gòn hay kênh rạch, lớp mù đọng lại đặc quánh, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Tình trạng này kéo dài nhiều ngày qua khiến người đi đường gặp khó khăn và dư luận lo lắng. Nhiều người e ngại chất lượng không khí xuống thấp. Đáng chú ý, không ít ý kiến nghi ngờ khói từ các đám cháy rừng ở Indonesia theo gió thổi sang Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Hình ảnh TPHCM chìm trong lớp sương mù dày đặc. Ảnh: TK

Trao đổi với VietNamNet về hiện tượng này, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo - Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, việc xuất hiện mù làm giảm tầm nhìn trong những ngày qua tại TPHCM, các tỉnh Nam Bộ là bất thường.

Theo ông Quyết, phân tích số liệu khí tượng cho thấy buổi sáng trời nhiều mây tầng thấp, về trưa và chiều mây giảm dần do áp cao cận nhiệt đới nhánh nam lấn tây. Chiều tối có mưa nhiều. Đáng nói, ngay cả thời điểm có nắng, trời vẫn bị mù.

"Điều kiện khí tượng cho thấy đây không phải mù đơn thuần. Mù thông thường chỉ xuất hiện khi độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp, hoặc do không khí lạnh khuếch tán mạnh xuống phía nam trên nền nhiệt cao có sẵn. Tuy nhiên, các hệ thống thời tiết tác động mấy ngày qua không nằm trong các trường hợp này, do đó hiện tượng mù là bất thường. Để đánh giá rõ, cần có thêm số liệu quan trắc chất lượng không khí" - ông Quyết phân tích.

Đối với nghi vấn khói từ các đám cháy ở Indonesia lan sang gây mù, ông Quyết cho rằng chưa thể khẳng định. Việc này đòi hỏi phải có thêm nhiều dữ liệu độc lập để so sánh, đối chiếu mới đưa ra kết luận chính xác.

Nhiều toà nhà chìm khuất sau lớp mù xám đục. Ảnh: TK

Cũng theo ông Quyết, từ ngày 17/9 đến 21/9, thời tiết miền Nam sẽ có biến động lớn. Do dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại và hạ trục dần xuống phía nam vắt ngang qua Nam Bộ, kết hợp gió mùa tây nam mạnh dần, khu vực sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 250mm, nguy cơ cao gây ngập úng các vùng trũng, thấp và đô thị thoát nước kém.