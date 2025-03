Vinhomes Wonder City tạo ‘cơn sốt’

100% giỏ hàng trong đợt mở bán đầu tiên của Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) đã “sold-out” chỉ trong 3 giờ, ghi nhận doanh số 4.000 tỷ đồng. Con số cho thấy sức hút của đại đô thị vừa ra mắt tại phía tây Thủ đô, cách Tây Hồ chỉ 15 phút lái xe theo trục đại độ vàng Tây Thăng Long.

“Vinhomes Wonder City là dự án được mong chờ tại phía tây Hà Nội trong 8 năm qua, cũng được coi là dự án quy mô cuối cùng của Vinhomes trong khu vực nên không có gì ngạc nhiên khi ngay từ thời điểm mở bán, quỹ căn “hàng hiệu” này khiến nhà đầu tư đổ xô đặt chỗ”, ông Trần Minh Quý - Giám đốc kinh doanh tại một sàn giao dịch BĐS ở Hà Nội, chia sẻ.

Lý giải thêm cho sức hút của Vinhomes Wonder City, ông Quý đã chỉ ra một số yếu tố then chốt. Đầu tiên là sức nén như lò xo của thị trường khi gần 1 thập vừa qua, khu vực phía tây còn thiếu vắng những đô thị tầm vóc và đẳng cấp để đáp ứng nhu cầu sống ngày càng cao của người dân. Trong khi đó, dòng chuyển cư về phía tây vẫn rất mạnh mẽ, song hành cùng làn sóng “Tây tiến” của hàng chục cơ quan bộ, ngành trung ương, các đại sứ quán và hàng trăm doanh nghiệp lớn. Ngay khi có cơ hội, chiếc lò xo này sẽ bật tung mạnh mẽ.

Vinhomes Wonder City góp phần giải “cơn khát” cho thị trường Tây Hà Nội. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Tiếp đó, Vinhomes Wonder City cung cấp số lượng sản phẩm hữu hạn, chỉ hơn 2.200 căn thấp tầng. Đặc biệt, đại đô thị thừa hưởng hạ tầng giao thông đồng bộ bậc nhất khu vực, bao gồm trục Tây Thăng Long và QL32 kết nối thuận tiện tới các quận trung tâm; 3 vành đai chiến lược (Vành đai 3, Vành đai 3.5 và Vành đai 4); 4 cây cầu huyết mạch (Thượng Cát, Hồng Hà, Thăng Long, Nhật Tân), kết nối dự án tới các vùng công nghiệp, kinh tế trọng điểm miền Bắc như Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh…

Giới đầu tư phân tích, việc xuống tiền tại thời điểm “chân sóng” này là một quyết định khôn ngoan. Theo lộ trình, ngay trong năm 2025, đoạn đường dài hơn 2km của tuyến Tây Thăng Long kết nối với đại đô thị sẽ hoàn thành, cầu Thượng Cát bắt đầu triển khai. Đến cuối năm 2026, toàn tuyến Tây Thăng Long từ dự án đến Võ Chí Công cũng sẽ thông xe. Năm 2027, vành đai 4, cầu Hồng Hà dự kiến đi vào vận hành, tiếp tục hoàn thiện khả năng kết nối cũng như mở ra dư địa tăng giá mạnh mẽ của dự án.

Bổ trợ cho lợi thế này còn là uy tín từ thương hiệu Vinhomes. Thống kê cho thấy, giá trị BĐS thấp tầng tại các khu đô thị “họ Vin” liên tục tăng trưởng ổn định, trung bình trên 10% giá/năm, vượt xa mặt bằng chung của thị trường.

Ưu đãi cho nhà đầu tư tiên phong

Là một trong những khách hàng đầu tiên đăng kí mua trong ngày dự án mở bán, chị Lê Thanh Ngân (Hà Nội) cho biết, chị đánh giá cao quy hoạch sản phẩm đa dạng của Vinhomes Wonder City. Nổi bật là gần 100% quỹ căn thấp tầng có mặt tiền “khủng” từ 8m trở lên, thuận lợi cho cả sinh hoạt và kinh doanh. Đồng thời, 100% sản phẩm đều sở hữu sân vườn sau nhà rộng khoảng 20 - 30m2.

Vinhomes Wonder City mang đến không gian sống đẳng cấp tại phía tây Thủ đô. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Các phương thức hoàn thiện, bàn giao của dự án cũng rất linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và nhà đầu tư. Trong đó, loại hình nhà hoàn thiện nội thất giúp khách hàng có thể vào ở ngay mà không cần mất thêm thời gian setup. Loại nhà xây thô, hoàn thiện mặt ngoài mang đến không gian sáng tạo để chủ nhân tùy ý thiết kế theo phong cách riêng. Cuối cùng là loại hình giãn tiến độ cho phép thanh toán chi phí xây dựng sau 2 năm, giúp nhà đầu tư giảm áp lực tài chính, tối ưu dòng tiền và gia tăng cơ hội sinh lời.

Đặc biệt, những khách hàng tiên phong như chị Ngân còn được hưởng chính sách bán hàng hấp dẫn với nhiều ưu đãi. Theo đó, nhà đầu tư có thể vay tới 70% giá trị căn mà không phải trả khoản lãi nào trong tối đa 24 tháng. Nếu thanh toán sớm 95% giá trị hợp đồng trong 15 ngày kể từ ngày ký, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu đến 10,5% và 11% lãi suất dòng tiền. Ngoài ra, Vinhomes còn cam kết lợi nhuận cho thuê lên tới 5%/năm trong 2 năm, giúp nhà đầu tư “vừa mua đã lãi tiền tỷ” và thu về dòng tiền ổn định ngay sau khi nhận bàn giao.

Vinhomes Wonder City sở hữu không gian xanh lên đến 24,9ha. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

“Trên cùng trục Tây Thăng Long, hiếm hoi có khu đô thị có thể so sánh về đẳng cấp với Vinhomes Wonder City. Không chỉ có lợi thế về hạ tầng kết nối, Vinhomes Wonder City còn vượt trội hơn hẳn về hệ sinh thái tiện ích, tiềm năng tăng trưởng dồi dào. Cộng hưởng với chính sách bán hàng ưu việt, đây là khoản hời không thể bỏ lỡ”, chị Ngân phân tích.

Sở hữu những lợi thế khác biệt, Vinhomes Wonder City đang là "miền đất hứa" của giới đầu tư. Trong bối cảnh cầu nhiều, cung ít, quỹ căn có hạn, cuộc đua sở hữu BĐS Vinhomes Wonder City được dự báo sẽ còn tăng nhiệt trong những ngày tới.

Thế Định