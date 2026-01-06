Đón gần 10.000 khách chỉ trong 1 ngày

Trong dịp Tết dương lịch vừa qua, La Tiên Kite Fest 2026 - Lễ hội Diều khổng lồ tại Libera Nha Trang trở thành tâm điểm vui chơi & giải trí giữa lòng đô thị vịnh khi thu hút đến gần 10.000 du khách chỉ trong 1 ngày. Loạt hoạt động hấp dẫn như: Thả diều, check-in cùng diều khổng lồ, câu cá, ném bóng, trượt patin và âm nhạc đường phố đã khuấy đảo đô thị biển ngay trong ngày đầu năm.

Trước đó, lễ hội giáng sinh Tiên’ Xmas tại Nhà hát Đó ngày 20/12 đã ghi nhận sự tham gia của hàng nghìn du khách, mang đến một đêm Giáng sinh ngập tràn cảm xúc giữa lòng vịnh ngọc. Khi hoàng hôn buông xuống, “thành phố tự do” bừng sáng trong hàng nghìn ánh đèn lung linh, những không gian trang trí độc đáo với điểm nhấn “thành phố tuyết” thu nhỏ, tạo nên bức tranh Noel diệu kỳ bên biển.

Cũng trong dịp cuối tháng 12 vừa qua,, Libera Nha Trang đã chiêu đãi du khách bữa tiệc countdown sớm chào đón năm mới 2026, mang tên It’s BBQ Time on La Tiên Beach. Sự kiện với chuỗi hoạt động âm nhạc - biểu diễn nghệ thuật sôi động, thu hút các du khách quốc tế.

Chuỗi sự kiện đặc sắc mùa lễ hội chứng minh sức hút khó cưỡng của “thành phố tự do”, khẳng định điểm đến “must-visit” tại phố vịnh Nha Trang.

Mỗi tuần Libera Nha Trang đón hàng ngàn lượt khách tham gia các sự kiện, lễ hội và hoạt động giải trí đa sắc màu. Nổi bật là nhà hát Đó cùng hai show diễn Rối Mơ và Chum show, trung tâm thể thao biển với đa dạng dịch vụ như lặn biển, dù lượn, moto nước, chèo sup…

Trước Tiên’ Xmas và It’s BBQ Time, Libera Nha Trang cũng là điểm hẹn của loạt sự kiện tầm cỡ, như Giải chạy VnExpress Marathon thu hút 13.000 runners, La Tiên Show - The Cội với gần 7.000 khán giả…

Sẵn sàng bàn giao trước Tết

Những ngày cuối năm, nhịp sống tại Libera Nha Trang ngày một sôi động: các công trình đồng loạt tăng tốc hoàn thiện, các thương hiệu quốc tế lần lượt hiện diện, dòng du khách đổ về ngày một đông - tất cả định hình nên bức tranh sinh động của một đô thị đẳng cấp đã chính thức đi vào vận hành. Đây là minh chứng rõ nét cho một đại đô thị đã hiện hữu, có lưu lượng du khách, dòng người và dòng tiền lưu thông ổn định.

Cùng với đó, khu shophouse Libera Nha Trang cũng liên tục đón thêm các thương hiệu F&B, mua sắm, spa - wellness, văn phòng đại diện… hình thành trục thương mại sôi động suốt ngày đêm.

Trong tháng 1 và tháng 2/2026, loạt sự kiện, lễ hội chào năm mới sẽ liên tiếp được tổ chức, mang đến đa dạng sân chơi, các hoạt động khám phá văn hoá truyền thống cho du khách và người dân địa phương. Trước đà tăng trưởng, chủ đầu tư KDI Holdings chủ trương dự kiến bàn giao The Paramount và Paramount Signature vào cuối tháng 1/2026 để chủ nhân kịp trang trí căn hộ, chuẩn bị đón Tết âm lịch Bính Ngọ.

Không chỉ là điểm đến “must-visit”, Libera Nha Trang kỳ vọng trở thành nơi đáng để đầu tư, đáng để sở hữu và đáng sống bậc nhất đô thị vịnh Nha Trang.

(Nguồn: KDI Holdings)