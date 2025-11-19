Đại lộ Ánh Sáng - tuyến phố thương mại trung tâm khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Trong giai đoạn thị trường bất động sản bước vào chu kỳ sàng lọc, tiêu chí “thật - rõ - an toàn” được xem là thước đo mới cho mọi quyết định đầu tư. Nhà đầu tư không còn tìm kiếm lợi nhuận nhanh, mà ưu tiên sản phẩm có khả năng khai thác thực tế, dòng tiền ổn định và pháp lý vững vàng.

Tại Diễn Châu (Nghệ An), tuyến Đại lộ Ánh Sáng, trung tâm khu đô thị ROX Living Aquamarine đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư nhờ lợi thế hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác ngay. Sản phẩm nằm trên tuyến phố thương mại rộng 28m kết nối trực tiếp khu hành chính mới, trường học, công viên và quảng trường trung tâm, tạo ra dòng khách ổn định cho hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Đây cũng là khu vực được kỳ vọng hưởng lợi lớn khi Diễn Châu đặt mục tiêu trở thành đô thị loại III trước năm 2030, đồng thời đón dòng chuyên gia từ khu công nghiệp VSIP II.

Theo một số chuyên gia thị trường miền Trung, trong bối cảnh dòng vốn đầu tư thận trọng, những sản phẩm đã hoàn thiện pháp lý và có khả năng khai thác thực ngay sẽ ghi nhận lượng quan tâm cao hơn so với các dự án trên giấy.

Bài toán đầu tư: Vốn vừa phải, có dòng tiền ngay, tích sản dài hạn

Với mức giá từ 5 tỷ đồng/căn, shophouse Đại lộ Ánh Sáng được xem là sản phẩm có ngưỡng đầu tư hợp lý trong bối cảnh Diễn Châu - Nghệ An hiện vẫn ở “vùng trũng của chu kỳ giá”. Trong khi nhiều thị trường đã tăng 40-60%, mặt bằng giá tại Nghệ An mới khoảng 28%, cho thấy dư địa lớn cho giai đoạn trung dài hạn. Đây được xem là “khoảng lặng” thuận lợi trước nhịp phục hồi, khi hạ tầng, FDI và chính sách vùng đồng loạt tạo lực đẩy.

Chính sách tài chính cũng là điểm cộng đáng kể khi người mua chỉ cần chuẩn bị khoảng 35% giá trị sản phẩm (tương đương 2,1 tỷ đồng), phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay 65% và ân hạn gốc 36 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đưa ra hai lựa chọn ưu đãi: cam kết thuê lại với lợi suất 5,5% mỗi năm trong hai năm đầu, tương đương khoảng 26 triệu đồng mỗi tháng; hoặc tặng gói hoàn thiện tầng một và quà tặng nội thất trị giá 200 triệu đồng cho khách hàng có nhu cầu tự kinh doanh.

ROX Living Aquamarine tung chính sách ưu đãi đặc biệt tri ân khách hàng dịp cuối năm 2025

Nếu chọn phương án cam kết thuê lại, nhà đầu tư có thể thu về gần 700 triệu đồng trong hai năm, trong khi giá trị tài sản dự kiến tăng trung bình 10% mỗi năm. Tổng lợi nhuận kép đạt khoảng 15%/năm - mức sinh lời vượt trội so với gửi tiết kiệm và ít biến động hơn các kênh như chứng khoán.

Đáng chú ý, lợi nhuận của dòng shophouse này không phụ thuộc vào kỳ vọng tăng giá, mà đến từ khả năng khai thác thực tế nhờ vị trí liền kề trường học, công viên, khu dân cư hiện hữu và trục thương mại chính. Nhiều mô hình có thể vận hành ngay: F&B, spa, cafe, showroom nội thất, văn phòng hoặc homestay phục vụ chuyên gia VSIP II.

Cơ hội “đón sóng” sớm

Shophouse Đại lộ Ánh Sáng thu hút sự chú ý khi hạ tầng hoàn thiện 100% và sẵn sàng bàn giao, giúp nhà đầu tư có thể khai thác kinh doanh ngay khi nhận nhà và dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng.

Các chuyên gia cho rằng, sản phẩm shophouse hiện hữu thường có ưu thế về tính an toàn và thanh khoản, phù hợp với nhóm nhà đầu tư trung niên, các gia đình có vốn nhàn rỗi hoặc những người tìm kiếm kênh tích sản lâu dài. Tính thực dụng, sử dụng được ngay đang trở thành tiêu chí được ưu tiên thay vì những kỳ vọng tăng giá xa vời.

Theo nhận định của một số đơn vị nghiên cứu thị trường, Nghệ An đang bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng mới, khi hạ tầng ven biển, các khu dịch vụ - công nghiệp như VSIP II và hệ thống đô thị vệ tinh được thúc đẩy mạnh. Những sản phẩm nằm trên trục thương mại trung tâm như Đại lộ Ánh Sáng sẽ là điểm đến của dòng vốn dịp cuối năm.

Shophouse trục đường Ánh sáng đã hoàn tiện hạ tầng, sẵn sàng chờ đón chủ nhân xứng tầm

Trong bối cảnh thị trường hướng về tài sản có dòng tiền thật, shophouse khai thác được ngay như Đại lộ Ánh Sáng đang tạo nên lớp tài sản vừa để ở, vừa kinh doanh hiệu quả, đảm bảo giá trị tích sản dài hạn. Việc lựa chọn “bắt nhịp sớm” sẽ giúp nhà đầu tư đón đầu sự bứt tốc của Diễn Châu trong vòng 3-5 năm tới.

