CSGT TPHCM cho biết nhiều công trình thi công gây áp lực giao thông trên đường Mai Chí Thọ, song nguyên nhân trực tiếp khiến xe máy lấn làn xe đạp vẫn là ý thức của một bộ phận người dân.

Chiều 19/11, tại họp báo kinh tế - xã hội TPHCM, Phòng CSGT Công an TPHCM thông tin về tình trạng xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ trong giờ cao điểm sáng.

Theo Phòng CSGT, tình trạng này kéo dài trong thời gian qua, trong bối cảnh giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông chịu áp lực từ nhiều công trình hạ tầng đang triển khai.

Cụ thể, khu vực xung quanh trục Mai Chí Thọ có các công trình sửa chữa cầu Phú Mỹ, thi công nút giao Mỹ Thủy và dự án Lương Định Của - Trần Não phải đóng đường để thi công. Việc rào chắn, hạn chế lưu thông khiến nhiều phương tiện chuyển hướng, dồn về tuyến đường này.

Ngoài ra, hơn 3.000 công nhân tham gia thi công công trình khu hành chính mới TPHCM cũng góp phần làm gia tăng lưu lượng phương tiện.

Ông Bùi Thanh Nhân - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì họp báo kinh tế - xã hội chiều 19/11. Ảnh: Phước Sáng

Tuy nhiên, Phòng CSGT xác định nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng vi phạm vẫn là ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông. Khi gặp dòng phương tiện di chuyển chậm, một số người điều khiển xe máy thiếu kiên nhẫn, cố tình đi vào làn dành riêng cho xe đạp.

Qua tuần tra kiểm soát và trích xuất dữ liệu camera, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã xử lý trực tiếp 142 trường hợp, thu phạt 101,6 triệu đồng. Đồng thời, đơn vị gửi thông báo phạt nguội 385 trường hợp xe máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, tình trạng xe máy lấn làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ thường diễn ra vào giờ cao điểm, khiến không gian lưu thông của người đi xe đạp bị thu hẹp.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tăng cường lực lượng tại các nút giao An Phú, Đồng Văn Cống, Nguyễn Cơ Thạch và khu vực có công trình đang thi công để điều tiết, phân luồng giao thông.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tình trạng lấn làn dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ thường thường diễn ra vào giờ cao điểm. Ảnh: Phước Sáng

Đơn vị tiếp tục tuần tra, ghi hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đồng thời phối hợp cơ quan quản lý hạ tầng rà soát phương án tổ chức giao thông, thu gọn rào chắn tại những hạng mục đã hoàn thành, bổ sung biển báo và vạch sơn phân tách làn xe đạp.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chấp hành quy định phân làn, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực đang thi công.