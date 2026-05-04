Người duy nhất khiến Cameron Young gặp rắc rối trong ngày Chủ nhật 3/5 (giờ Mỹ), rốt cuộc lại chính là… Cameron Young.

Young tự nhận một gậy phạt ở hố 2 par-4 sau khi làm bóng di chuyển trên fairway. Dù vậy, anh vẫn cứu par thành công.

Đó là kiểu tuần thi đấu như thế: Young điềm tĩnh và gần như không thể bị đánh bại. Anh dẫn đầu một mình từ đầu đến cuối tại Cadillac Championship 2026, với vòng cuối 68 gậy (-4), đạt tổng điểm -19.

Young với danh hiệu thứ hai trong mùa giải. Ảnh: Cadillac_champ

Young hơn người xếp sau là tay golf số 1 thế giới Scottie Scheffler tới 6 gậy. Đây là một trong những chiến thắng có cách biệt lớn nhất mùa giải PGA Tour 2026.

“Khi sân đấu khó, khi điều kiện thi đấu khắc nghiệt, điều đó lại giúp tôi dễ chịu hơn về mặt tinh thần”, Young chia sẻ.

Với chiến thắng này – danh hiệu PGA Tour thứ hai trong mùa giải – Young nhận 3,6 triệu USD (khoảng 94 tỷ đồng), trong quỹ thưởng 20 triệu USD. Anh có khoản tiền thưởng lớn thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, anh kiếm 4,5 triệu USD khi vô địch The Players Championship.

Cơn mưa hơn 25 mm vào sáng sớm Chủ nhật khiến giờ phát bóng dự kiến bị hoãn hai tiếng. Sân Blue Monster không còn “quái vật” như thường lệ khi mặt sân mềm đi đáng kể.

Điểm trung bình 3 vòng đầu dao động từ 71 đến 71,6 gậy, trong khi vòng Chủ nhật giảm xuống còn 69 gậy. Trong 3 ngày trước, hố 18 par-4 chỉ có tổng cộng 9 birdie, nhưng riêng Chủ nhật có tới 12 birdie.

Khoảnh khắc chiến thắng của Young. Nguồn: PGA Tour

Scheffler về nhì trong giải thứ 3 liên tiếp, sau khi kém Rory McIlroy đúng 1 gậy tại The Masters và thua play-off trước Matt Fitzpatrick tại RBC Heritage. Hai lần trước còn là “suýt soát”; lần này thì không.

Đơn giản là vì Young quá xuất sắc. Ngay cả tay golf số 1 thế giới cũng không có cơ hội thực sự trong ngày Chủ nhật.

Young nói về tình huống tự nhận phạt ở hố 2 rằng anh không hề do dự: “Tim bạn chùng xuống khi thấy bóng di chuyển. Nhưng nó đã di chuyển. Đó là một phần của golf. Không ai có thể phạt tôi trong tình huống đó ngoài chính tôi”.

Ben Griffin đứng thứ ba với -12, trong khi Si Woo Kim, Sepp Straka và Adam Scott đồng hạng tư với -11.