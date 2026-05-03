Jannik Sinner tiếp tục khẳng định vị thế số 1 thế giới bằng màn trình diễn hủy diệt trước Alexander Zverev trong trận chung kết Madrid Open 2026. Tay vợt người Italia chỉ cần hai set với tỷ số áp đảo 6-1, 6-2 để đăng quang đầy thuyết phục.

Sinner vẫn chưa gặp đối thủ ở mùa giải 2026 - Ảnh: RG

Ngay từ những game đầu tiên, Sinner đã áp đặt hoàn toàn thế trận bằng lối đánh chắc chắn và khả năng điều bóng linh hoạt. Zverev gần như không có cơ hội chống đỡ khi liên tục bị đẩy vào thế phòng ngự. Set đầu khép lại chóng vánh với tỷ số 6-1, thể hiện sự chênh lệch rõ rệt về phong độ.

Sang set hai, kịch bản không thay đổi. Dù nỗ lực điều chỉnh chiến thuật, Zverev vẫn không thể tạo ra khác biệt trước sự ổn định đáng kinh ngạc của đối thủ. Sinner tiếp tục giành break sớm, duy trì sức ép và kết thúc trận đấu với chiến thắng 6-2.

Danh hiệu tại Madrid không chỉ là chiến thắng đơn thuần mà còn giúp Sinner đi vào lịch sử. Anh trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 5 chức vô địch Masters 1000 liên tiếp – một cột mốc chưa từng có trong làng quần vợt.

Sinner lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử ATP Masters 1000 - Ảnh: RG

Chuỗi thành tích ấn tượng này cho thấy sự thống trị tuyệt đối của Sinner trên ATP Tour. Với phong độ hiện tại, tay vợt người Italia đang mở ra một kỷ nguyên mới, nơi anh trở thành chuẩn mực cho sự ổn định và đẳng cấp ở cấp độ cao nhất.