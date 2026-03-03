10 năm làm dâu và thoả thuận 5 công đất

Theo trình bày của chị X. (ngụ tỉnh Cà Mau), chị kết hôn với anh M. vào năm 2012 và sinh sống cùng gia đình chồng tại địa phương.

Trong khoảng 10 năm làm dâu, chị X. cùng chồng và cha mẹ chồng làm bánh bán để tạo thu nhập chung, đồng thời góp công sức trả khoản nợ gần 500 triệu đồng của gia đình. Sau đó, gia đình chồng nhận chuyển nhượng 21 công đất tại địa phương với giá 21 lượng vàng 24K.

Sau khi chị X. và anh M. thuận tình ly hôn vào năm 2022, gia đình chồng xác định công sức đóng góp của chị tương đương 5 công đất trong tổng diện tích 21 công đất nói trên.

Cha mẹ của anh M., gồm ông L. và bà O., đã lập giấy cho chị X. 5 công đất với điều kiện nếu chuyển nhượng thì phải bán lại cho gia đình chồng với giá 5 lượng vàng 24K.

Tuy nhiên, sau ly hôn, quan hệ giữa các bên phát sinh mâu thuẫn. Chị X. cho biết đang mắc bệnh và cần tiền điều trị nên yêu cầu cha mẹ chồng thanh toán giá trị 5 công đất tương đương 5 lượng vàng 24K.

Ngoài ra, ban đầu chị còn yêu cầu trả 15 chỉ vàng 18K là tài sản riêng, nhưng do không có chứng cứ chứng minh nên đã rút yêu cầu này.

Về phía bị đơn, vợ chồng ông L. cho rằng thu nhập từ việc làm bánh chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, không có tích lũy nên không thể xem chị X. có đóng góp tài chính vào việc mua đất.

Ông L. trình bày việc lập giấy cho đất nhằm tạo điều kiện để chị X. nuôi con chung sau ly hôn. Khi quyền nuôi con được chuyển cho anh M. theo một bản án khác của tòa án, gia đình chồng không tiếp tục đồng ý giao đất hoặc hỗ trợ tiền cho chị X.

Anh M. cũng cho rằng vợ cũ không hoàn thành trách nhiệm làm mẹ và anh không còn nghĩa vụ với chị sau khi ly hôn.

Cha mẹ chồng kháng cáo không thành

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND huyện Trần Văn Thời (nay là TAND khu vực 3 – Cà Mau) nhận định việc gia đình chồng lập giấy xác nhận cho chị X. 5 công đất đã thể hiện sự thừa nhận công sức đóng góp của chị trong quá trình chung sống và tạo lập tài sản chung.

Do đó, yêu cầu thanh toán giá trị tương ứng 5 lượng vàng 24K của chị X. là có cơ sở chấp nhận. Tòa sơ thẩm tuyên buộc ông L. và bà O. phải trả cho chị X. 5 lượng vàng 24K.

Không đồng ý với phán quyết trên, vợ chồng ông L. kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xác định rằng tại biên bản hòa giải trước đó, ông L. đã thừa nhận chị X. có công sức đóng góp trong việc gia đình nhận chuyển nhượng 21 công đất. Bà O. cũng thống nhất với lời trình bày này của chồng.

Theo Tòa phúc thẩm, trình bày của vợ chồng ông L. phù hợp với nội dung giấy cho đất đối với chị X. Như vậy, vợ chồng ông L. đã thừa nhận chị X. có công sức đóng góp vào việc mua đất chung của gia đình và công sức này tương đương 5 công đất.

Từ đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của vợ chồng ông L., giữ nguyên bản án sơ thẩm.