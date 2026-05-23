Vụ án được tòa thụ lý từ tháng 3/2015 nhưng kéo dài suốt 10 năm do các bên nhiều lần thay đổi yêu cầu khởi kiện, phát sinh phản tố và cần thu thập thêm nhiều tài liệu, chứng cứ.

Theo hồ sơ vụ việc và diễn biến tại phiên tòa mở hôm 12/5, bác sỹ T. và bà N.A. tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001. Đến tháng 3/2015, bác sỹ T. nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do "không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được". Về tài sản, ông cho biết hai bên tự thỏa thuận. Con chung khi đó có nguyện vọng sống với mẹ, hiện đã trưởng thành.

Về phía người vợ, bà N.A. vẫn muốn hàn gắn do còn tình cảm với chồng. Nhưng nếu buộc phải ly hôn, bà đề nghị tòa giải quyết luôn phần tài sản chung.

Năm 2016, bà N.A. có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, song chưa thu thập đủ các tài liệu về tài sản.

Đến tháng 6/2024, ông T. bất ngờ thay đổi yêu cầu ly hôn thành "hủy hôn nhân trái pháp luật" và đề nghị chỉ chia cho vợ 20% giá trị tài sản tranh chấp.

Ông T. cho rằng việc hai người đăng ký kết hôn tại UBND phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cũ) năm 2003 là "trái luật" vì ông không trực tiếp có mặt làm thủ tục. Dù thừa nhận chữ ký trên bản chính Giấy chứng nhận kết hôn là của mình nhưng ông T. vẫn phủ nhận tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân này.

Ngoài ra, ông T. trình bày, do nghi ngờ quan hệ huyết thống với con gái, ông đi giám định ADN nhiều lần và kết quả cho thấy mình không phải cha ruột.

Trước lập luận này của chồng, bà N.A. không đồng ý và khẳng định cuộc hôn nhân được xác lập hợp pháp, không có chuyện lừa dối vì ông T. là bác sĩ, có trình độ nhận thức, không ai ép buộc.

Bà N.A. trình bày, hai người quen nhau từ năm 1996 khi còn là sinh viên nghèo khó tại TPHCM và duy trì tình cảm trong nhiều năm. Quan hệ giữa họ không được cha mẹ đồng thuận với lý do có nhiều điểm khác biệt nên cả hai từng nhiều lần chia tay rồi quay lại.

Bà thừa nhận trong khoảng thời gian chia tay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông T. biết rõ con gái không cùng huyết thống nhưng chấp nhận và đồng ý cho con mang họ của mình. Hai người tổ chức lễ cưới vào tháng 11/2001 tại Lâm Đồng và TPHCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè.

Theo bà, việc đăng ký kết hôn sau 2 năm là để ông T. có thêm thời gian suy nghĩ trước khi quyết định gắn bó lâu dài. Bà khẳng định thủ tục thực hiện đúng quy định tại phường, có cán bộ tư pháp hướng dẫn và hoàn toàn tự nguyện. Sau khi kết hôn, cả hai cùng nhau phát triển hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2010, hai vợ chồng bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Bà cũng cho biết trong nhiều tài liệu, biên bản làm việc tại tòa từ năm 2015 đến 2024, ông T. đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng Giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch, bao gồm mua bán nhà đất đứng tên hai vợ chồng.

Tranh chấp khối tài sản nghìn tỷ

Theo bà N.A., năm 2024, khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và yêu cầu tòa thu thập chứng cứ về 4 con ngoài giá thú của ông T. với người phụ nữ khác trong thời kỳ hôn nhân thì ông này chuyển sang yêu cầu ''hủy hôn nhân trái pháp luật''.

Tại phiên tòa, ông T. giữ nguyên yêu cầu ''hủy hôn nhân trái pháp luật'' và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Ông T. chỉ đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản.

Trong khi đó, bà N.A. cũng giữ nguyên yêu cầu phản tố, đề nghị được ly hôn và chia khối tài sản có trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng. Đồng thời, bà yêu cầu tòa triệu tập bà D.T.T.T. (nhân viên cũ tại chuỗi nha khoa thẩm mỹ) tham gia tố tụng.

Theo bà N.A., bà D.T.T.T. là người đã chung sống như vợ chồng với ông T. và có 4 người con chung (sinh từ năm 2011 đến 2021) trong thời kỳ hôn nhân của ông T. và bà đang tồn tại.

Ngoài ra, bà N.A. còn cáo buộc ông T. chuyển nhiều bất động sản tại TPHCM cho bà T.T. đứng tên trong thời kỳ hôn nhân với bà. Bà N.A. yêu cầu tòa triệu tập bà T.T. tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để làm rõ nguồn gốc và tính chất pháp lý của các bất động sản này.

Do cần xem xét thêm một số chứng cứ mới mà các bên cung cấp nên phiên tòa xét xử hôm 12/5 đã tạm dừng. HĐXX dự kiến mở lại phiên xét xử vào ngày 29/5 tới.