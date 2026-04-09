Chị Nguyễn Thị Oanh (ở xã An Khánh, TP Hà Nội) hỏi: Vợ chồng tôi có một khoản tiền tiết kiệm, nhưng chồng đã rút ra và chuyển cho người thân trước khi ly hôn. Vậy, hành vi của chồng tôi có bị coi là tẩu tán tài sản không? Tòa án xử lý như thế nào?

Luật sư Lê Hằng – Công ty Luật TAT Law Firm trả lời: Theo nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, việc giải quyết phải bảo đảm công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên, đồng thời tính đến các yếu tố như công sức đóng góp, hoàn cảnh của các bên và đặc biệt là hành vi của mỗi bên trong việc quản lý, sử dụng tài sản chung.

Ngoài ra, theo Điều 35 của luật này, việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung về nguyên tắc phải có sự thỏa thuận của cả hai vợ chồng, trừ một số trường hợp phục vụ nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Trong trường hợp của chị, khoản tiền tiết kiệm được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Tuy nhiên, người chồng đã tự ý rút tiền và chuyển cho người thân trong bối cảnh quan hệ hôn nhân phát sinh mâu thuẫn, chuẩn bị ly hôn.

Việc chuyển tiền này không nhằm phục vụ nhu cầu chính đáng của gia đình. Do đó, hành vi trên có dấu hiệu tẩu tán tài sản, nhằm làm giảm khối tài sản chung để trốn tránh nghĩa vụ chia tài sản. Đây được coi là hành vi vi phạm nghĩa vụ trong việc quản lý, bảo toàn tài sản chung của vợ chồng.

Khi giải quyết vụ việc, tòa án không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hiện trạng tài sản tại thời điểm ly hôn mà còn có quyền xem xét các giao dịch đã phát sinh trước đó để bảo đảm việc phân chia được thực hiện thực chất và công bằng.

Theo đó, nếu có đủ căn cứ chứng minh việc chuyển tiền là không hợp lý và nhằm tẩu tán tài sản, tòa án có thể tuyên giao dịch này không có hiệu lực đối với phần tài sản chung của vợ chồng. Khi đó, bên nhận tài sản sẽ bị buộc hoàn trả vào khối tài sản chung để phục vụ việc phân chia theo quy định.

Trong trường hợp không thể thu hồi được tài sản, tòa án có thể xác định giá trị phần tài sản đã bị chuyển dịch và coi đó là phần tài sản người chồng đã nhận trước. Trên cơ sở đó, khi phân chia tài sản còn lại, giá trị này sẽ được trừ vào phần của người chồng hoặc được xem xét chia theo hướng bảo đảm quyền lợi hợp pháp của chị.

Cách xử lý này nhằm bảo đảm hành vi tẩu tán tài sản không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người còn lại. Đồng thời, điều này cũng thể hiện nguyên tắc công bằng, thiện chí trong việc giải quyết quan hệ tài sản của vợ chồng khi chấm dứt hôn nhân.